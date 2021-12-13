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Spor Madrid Derbisi Real Madrid'in!
Spor

Madrid Derbisi Real Madrid'in!

La Liga'da haftanın dev maçında Real Madrid sahasında Atletico Madrid'i 2-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 02:21:00 -
Madrid Derbisi Real Madrid'in!

İspanya La Liga, bu hafta Madrid Derbisi'ne ev sahipliği yaptı. Real Madrid ile Atletico Madrid, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma, ev sahibi Real Madrid'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 16'da Karim Benzema ve 57'de Marco Asensio attı.

Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 42 yaparak liderliğini sürdürürken, Atletico Madrid 29 puanla 4. sırada kaldı.

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