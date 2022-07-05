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Gündem Madımak’ta başka, Başbağlar’da başka hukuk anlayışı!
Gündem

Madımak’ta başka, Başbağlar’da başka hukuk anlayışı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Madımak’ta başka, Başbağlar’da başka hukuk anlayışı!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-07-05 11:13:00 - 2022-07-05 11:17:48
Madımak’ta başka, Başbağlar’da başka hukuk anlayışı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü yazısında, Madımak'taki otel olayıyla Başbağlar katliamına farklı yaklaşımlara tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

Günlerdir “Madımak... Madımak” diyenler..

Bakalım bugün bir defa “Başbağlar” diyecekler mi..

Madımak gerekçe gösterilerek onlarca insan cezaevinde olduğu halde..

Başbağlar’dan bir tek kişinin cezaevinde olmadığını hatırlayıp, “bu nasıl bir adalet” diyecekler mi?

Kemal Kılıçdaroğlu, “Böyle adaletsizlik olmaz.. Adalet Yürüyüşü başlatıyorum. Başbağlar’ın katilleri bulunup, cezaevine konulmalı. Velev ki, katiller benim hemşehrim de olsalar” diyebilecek mi?

Kılçıklık olsun diye, katillerin Kemal Kılıçdaroğlu’nun “hemşehrisi” olduğunu iddia etmiyorum..

Katliamın yapıldığı Başbağlar, Erzincan’a bağlı, Tunceli’ye sınır bir köy..

Ve katliamı yapanların, Tunceli’den geldikleri kuvvetle muhtemel..

Gelmişler, katletmişler..

Dönmüşler..

Ama 29 yıldır bulunamadılar..

Kimler korudu acaba?

Kimler sakladı?

Madımak için yapılan açıklamalar, Başbağlar için de yapılırsa..

Madımak ile Başbağlar aynı olmasa bile..

Birisinde kasten, taammüden işlenen cinayetler..

Diğerinde.....YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

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Yorumlar

Abdullah Murat

Allaha şeytan diyen devlet oluyor ve ona karşı işlenen devlete karşı işlenen suç; Allahın gerçek kullarını namazını kılan halkı camiden alıp katletmek ise adi bir suç. Bu Küfrün açık islam düşmanlığı ile taraflı müslüman halktan ne kadar ayrı olduğunu gösteren tarafları belli eden açık bir delilidir Başörtü yasaklarının ihlelerin önlerinin kesilmesi hatta menderes ve diğer alimlerin asılması sürülmesi hapsedilmesi gibi derin bir ideoloji ve düşmanlığa dayanmaktadır. Allahın yolunu engellemekten onu kötü göstermekten daha büyük bir zulum yoktur Bu şeytanın açık üstlendiği görevdir. Laiklik ise Allahın emrettiği düzenin temelden kaldırılması engellenmesi kötü gösterimesi ve dahasını içeren Allahın yok edilmesini istediği açık küfür ve fitnenin kendidir. Bütün zulmün haksızlığın katliamın asıl sebebidir.
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