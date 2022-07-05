Madımak’ta başka, Başbağlar’da başka hukuk anlayışı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü yazısında, Madımak'taki otel olayıyla Başbağlar katliamına farklı yaklaşımlara tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

Günlerdir “Madımak... Madımak” diyenler..

Bakalım bugün bir defa “Başbağlar” diyecekler mi..

Madımak gerekçe gösterilerek onlarca insan cezaevinde olduğu halde..

Başbağlar’dan bir tek kişinin cezaevinde olmadığını hatırlayıp, “bu nasıl bir adalet” diyecekler mi?

Kemal Kılıçdaroğlu, “Böyle adaletsizlik olmaz.. Adalet Yürüyüşü başlatıyorum. Başbağlar’ın katilleri bulunup, cezaevine konulmalı. Velev ki, katiller benim hemşehrim de olsalar” diyebilecek mi?

Kılçıklık olsun diye, katillerin Kemal Kılıçdaroğlu’nun “hemşehrisi” olduğunu iddia etmiyorum..

Katliamın yapıldığı Başbağlar, Erzincan’a bağlı, Tunceli’ye sınır bir köy..

Ve katliamı yapanların, Tunceli’den geldikleri kuvvetle muhtemel..

Gelmişler, katletmişler..

Dönmüşler..

Ama 29 yıldır bulunamadılar..

Kimler korudu acaba?

Kimler sakladı?

Madımak için yapılan açıklamalar, Başbağlar için de yapılırsa..

Madımak ile Başbağlar aynı olmasa bile..

Birisinde kasten, taammüden işlenen cinayetler..

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