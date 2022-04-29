Madımak otunun faydaları nelerdir? Madımak otu nasıl pişirilir? Madımak otu çayı tarifi

Madımak, besleyici ve son derece şifalı olması nedeniyle yüzyıllardır Türk mutfağını süslüyor. Madımak’ın ne işe yaradığını öğrenip, siz de mutfağınıza katabilirsiniz.

Madımak Nedir?

Madımak kelimesi Türkçeye, Ermeniceden geçmiştir. Ermenice "matutak 'licorice'" sözcüğü dilimizde madımak olarak kullanılıyor. Madımak, İlkbahar mevsiminde yeşeren, yeşil yapraklı otsu bir bitkidir. Genellikle bahar aylarında yetişen Madımak otu yoğunlukla İç Anadolu Bölgesi'nde yetişir. Kuzukulağı familyasından gelen Madımak otu semizotu ve ıspanak ile yakındır. Görüntü olarak da semizotuna benzeyen Madımak otu semt pazarlarında yerini alıyor. Madımak otu tarlalarda istenmeyen yabani otlardan kurtulabilmek adına dikilir. Madımak otu içerisindeki bileşenler sayesinde yabani bitki gelişimlerini de yok eder. Oldukça faydalı olan Madımak otunun pek çok farklı yemek çeşidi de yapılıyor. İsteğe bağlı olarak Madımak otu ile çeşitli salatalar da yapılabiliyor.

Madımak nasıl pişirilir, nasıl tüketilir?

-Ev yapımı yufkaların içine serip üzerine de biraz tuz serpiştirerek yiyebilirsiniz. Bunun dışında misler gibi çorbalar hazırlayabilir, gözleme ve börek gibi hamur işlerine ekleyeceğiniz iç harçta yer verebilirsiniz.

-Zeytinyağlı, pastırmalı, yumurtalı, yoğurtlu ya da sütlü nefis yemeği de sık sık yapılanlar arasında.

-Kurutulmuş halineyse aktarlardan ulaşabileceğiniz madımak otunun kurusuyla çay hazırlayabilir, mide ve bağırsaklarınızı bu çay sayesinde rahatlatabilirsiniz.

Madımak Nerelerde Kullanılır?



Genellikle İç Anadolu Bölgesinde yetişen Madımak otu genellikle yemeklerde kullanılır. Her yörenin kendine özgü yemekleri bulunuyor. Buna bağlı olarak Madımak otu da pek çok farklı şekilde değerlendirilebilir. Aynı zamanda Madımak otunun çay olarak demlenmesi de mümkün. Madımak otunun belli aralıklar ile tüketilmesi gerekir. Madımak otu günde bir ya da iki kere tüketilmelidir. Günümüzde en fazla Madımak Otu Yemeği yapılır. Yıkanmış Madımak Otları pilavlık bulgur ve baharatlar ile birlikte pişirilir. Damak tadına göre eklemeler de yapılabilir.





Madımak Çayı Nasıl Yapılır?



İçeriğindeki Antiseptik özelliği nedeni ile mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelen Madımak Otunun çayı da demlenebilir. Pek çok bitkinin yemeği ayrı bir lezzet verirken çayı demlendiğinde içerisindeki besin değerleri daha çok ortaya çıkar. Madımak otu kaynamış suyun içerisine uygun miktarda eklenmelidir. Bir süre bekletilen Madımak otları Yaklaşık 5 dakikanın ardından demlenerek içilir. Madımak otu çay olarak demlendikten sonra sindirim sistemi rahatsızlıklarını gideriyor. Bunun yanı sıra madımak otunun gaz söktürücü özelliği de bulunuyor. Çay olarak demlendiğinde Madımak otu oldukça faydalı bir içeriğe sahiptir.



Madımak Otunun Faydaları Nelerdir?



Madımak Otunun pek çok faydası vardır. Güçlü bir antioksidan özelliği olan Madımak otu grip ve nezleye karşı vücudu korur. Bunun yanı sıra ishal olan kişiler de Madımak yemeğini ve ya çayını tüketebilir. Bu sayede bağırsak sistemi de düzene giriyor. Aynı zamanda Madımak otu su kaybını da önlemede yardımcı oluyor. Bununla birlikte Madımak otu midedeki asitleri dengeliyor. Aynı zamanda çay olarak demlenen Madımak otu vücuttaki sindirim sistemini de oldukça kolay bir şekilde rahatlatıyor. Bunun yanı sıra Madımak otu ile demlenen çayın da gaz söktürücü bir özelliği vardır. Aynı zamanda Madımak otu çayını bebeklere ve çocuklara içirirken mutlaka bir doktora sorması da gerekir.

Madımak otunun besin değerleri

Madımak otunun %90’ı sudan oluşuyor. E, A, C, B2, B6 vitaminleri açısından oldukça zengindir. Mineral açısından da demir, fosfor, kalsiyum minerallerini içeriyor. Aynı zamanda kalp sağlığı için önemli olan folik asit bakımından da zengindir.

Madımak otunun 100 gramında 20 kalori bulunuyor. Bu nedenle mükemmel bir diyet yemeği olarak kabul edebilirsiniz.

Madımak otu nasıl tüketilir?

Madımak otu, otsu ve küçük ebatlı bir bitki olduğu için, yabancı otlarla birlikte toplanabiliyor. Bu nedenle ister toplayın isterseniz pazardan satın alın, eve getirdiğinizde dikkatli bir şekilde ayıklayın. Kökleri ve sararmış, bozulmuş yaprakları ayıklayın. Mümkünse birkaç dakika sirkeli suda bekletin. Bitki taze olduğu için 2-3 gün içinde tüketmeye çalışmalısınız. Derin dondurucuda saklamak istiyorsanız, iyice kuruladıktan sonra, buzdolabı poşetinde havasını alıp, dondurucuya koyabilirsiniz.

Bütün şifalı bitkilerde olduğu gibi madımak otunun da fazlası alerji ve yan etki yapabilir. Bitkinin bilinen bir yan etkisi olmamasına rağmen, her bünye farklı olduğu için siz de alerjik durum oluşabilir. Ayrıca bitki çayı olarak kullandığınızda iki fincandan sonrası zarar verebilir. Bu nedenle, madımak otu da dahil hangi bitki çayını içerseniz için günde maksimum iki fincan için ve arada gün atlamaya bakın.