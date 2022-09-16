  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Madeni yağ fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Yerel

Madeni yağ fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan madeni yağ fabrikasının atık yağ bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın işyerinde maddi hasara sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 01:02:00 -
Madeni yağ fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan madeni yağ fabrikasının atık yağ bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın işyerinde maddi hasara sebep oldu.

Yangın, Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi Metin Sokak üzerindeki madeni yağ fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü fabrikanın atık yağ bölümünde yangın çıktı. Alevi fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikada o sıra kimsenin olmadığından emin olduktan sonra itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İşyerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23