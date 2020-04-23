Madencilerden Bakan Dönmez'e "teşekkür" mektubu

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen madenciler, yardım ve desteklerinden dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e teşekkür mektubu gönderdi.

Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, AA muhabirine, sürecin başından beri Bakanlık ile direkt irtibat halinde olduklarını söyledi.

Bakan Dönmez'in de telekonferansla kendilerinin görüşlerini aldığını aktaran Emiroğlu, "Sektörün desteklenmesi, neler yapılabileceği konusunda Bakanımız bizlere açıklamalar yaptı. Hem moral hem de destek verdi. Bu moral ve destek istihdamın, üretimin ve ihracatın devam etmesi için çok önemliydi." dedi.

Sektör olarak gelecek dönemde ödemelerinin olduğunu ifade eden Emiroğlu, "Ödemelerin ertelenmesini talep etmiştik. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu desteklerin yanında madencilik sektörüne de destekler geldi, üretim için bazı maddi kolaylıklar sağlandı. Bazı hak düşürücü maddeler askıya alındı yıl sonuna kadar. Ödemeler yıl sonuna kadar ertelendi." diye konuştu.

Emiroğlu, bütün bunların istihdama doğrudan katkısı olduğunun altını çizerek, "Sektörün ayakta kalması ve kaynaklarını işletme sermayesine ile işçilerine ayırması sağlandı. Gerek telekonferansla gerekse yazılı olarak Bakanlığa ilettiğimiz tüm taleplerimiz gündeme getirildi ve uygulamaya geçirildi." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını sektör olarak yanlarında hissettiklerini ifade eden Emiroğlu, sektörün ilerlemesi için hem devletin hem de sektör temsilcilerinin gayretlerinin takdire şayan olduğunu dile getirdi.

- "İşçi çıkarmak gündemimizde yok"

Emiroğlu, sektör olarak bazı üretimlerin yarıya indiğini, bazılarının ise durduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim işçi çıkarmak zaten gündemimizde yoktu. Destekler olmasa bile sonuna kadar dayanacaktık. Maden sektörü çok özel bir sektör, ekipleri de özel. Biz ekiplerimizi kaybetmek istemeyiz. Bu kadar zor bir dönemde tüm dünyayla beraber ülkemizin de yaşadığı salgında işçilerimizi öyle kolay kolay kapıya koymayız. Böyle bir destek bizim dayanma süremizi de artıracak. Biz gündeme işçi çıkartmayla gelmeyeceğiz."

Tüm bu desteklerden sonra teşekkür mektubu yazdıklarını belirten Emiroğlu, mektubu sektörü temsil eden 15 sivil toplum kuruluşunun imzaladığını dile getirdi.

- Madencilik sektöründen "devam" mesajı

Aralarında üreticilerin, ihracatçıların, sanayicilerin bulunduğu 15 sivil toplum kuruluşuyla hazırlanan mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte sektör temsilcileriyle yaptığınız video konferansta zat-ı alinize arz ettiğimiz sorunların çözüme kavuşturulması, bu zor günlerde sektörümüzün ayakta kalması, istihdamın korunması, üretim ve ihracat odaklı büyüme için sektör temsilcilerimize moral olmuş, motivasyonlarını artırmıştır.

Göstermiş olduğunuz yaklaşımdan dolayı zat-ı alinize, Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Şeref Kalaycı'ya, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürümüz Sayın Cevat Genç'e ve emeği geçen değerli bürokratlarımıza teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.

Madencilik sektörü, devletimizin aldığı kararlar doğrultusunda önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir şevkle üretmeye, sanayimizin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi temin etmeye ve ihracat yapmaya devam edecektir."



















