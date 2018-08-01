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Maden suyu zayıflatır mı?

Maden suyu içeriğindeki mineraller ve bikarbonat sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:28
Maden suyu zayıflatır mı?

Maden suyu alkali yapısı sayesinde mide asidini nötralize ederek sindirimi kolaylaştırıyor. Diyet uygulayanların tercih etmesi gereken maden suyu, mideyi daha çabuk doldurarak kalori alımını da kısıtlar. Verdiği tokluk sayesinde de kilo vermeye yardımcı olur.

Ayrıca soda kalorisiz olması nedeniyle diğer içeceklerden daha avantajlıdır. Örneğin 1 kutu kola tüketirseniz 149 kalori almış olursunuz ancak 200 ml maden suyu içtiğinizde alacağınız kalori 0'dır. Fakat içerisinde yapay tatlandırıcı bulunduran sodalar hem midenize zarar verir hem de kilo almanıza neden olabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:28
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