Maden suyu içmenin sağlığa 11 etkileyici faydası

Günde 2 Şişe Maden Suyu İçmenin Sağlığa 11 Etkileyici Faydası

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu minerallerin çoğuna sahip olan maden suyu, magnezyum, kalsiyum, sodyum ve potasyum kaynağıdır. Düzenli tüketimi ile vücut ve cilt sağlığına fayda gösteren maden suyu, genellikle sodayla karıştırılır. Soda içilebilir bir suyun karbondioksit karıştırılmış haliyken; maden suyu, yeraltı sularından elde edilen, yer altından yüzeye çıkarken, mineral yönünden zenginleşir. Her iki su da mideyi rahatlatma özelliğine sahipken; soda, maden suyu gibi mineral yönünden zengin değildir. Bu nedenle tüketilmesi önerilen soda değil maden suyudur

Maden Suyunun Sağlığa Faydaları

1. Vücudun Su Dengesini Sağlar

Maden suyunun içeriğinde su oranı çok fazla olduğu için vücudun su dengesinin sağlanmasında çok faydalıdır. Vücudun su dengesini sağlayabilmek için günde 2 şişe maden suyu içmek hem su dengesini sağlar hem de içindeki mineral oranı ile terleme ile vücuttan atılan minerallerin tekrar vücuda alınmasını sağlar.

2. Asit İçermez

Maden suyu içinde bulunan gaz, içtiğinizde asit tadı verse de maden suyu içinde asit yer almaz. Doğal mineralli maden suyu içinde yer alan karbondioksit gazı asit etkisine benzer bir tada sahiptir. Dolayısıyla maden suyu diğer asitli içecekler gibi sağlığa zararlı değildir.

3. Kemik Gelişimine Katkı Sağlar

Mineral olarak demir fosfat, florür ve bol miktarda çinko içerdiği için vücudun doğal mineral ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Kemik gelişimi için gerekli olan mineralleri doğal yöntemler ile aldığınız için kemik gelişiminizde sağlıklı olacaktır.

4. Sindirime Yardımcı Olur

Doğal mineralli maden suyu aynı zamanda sindirim sisteminizin de sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Aşırı yemek yediğinizde veya katı yemekler tükettiğinizde içeceğiniz maden suyu, mekanik sindirimin hızlanmasını sağlayarak hazımsızlık sorununun da önüne geçer.

5. Cilt Sağlığını Korur

Maden suyu içinde yer alan vitaminler ve mineraller cilt sağlığınızı da korumanıza yardımcı olur. Cilt problemleri oluşmasını önleyen maden suyu, cildinizin nem dengesinin korunmasına da yardımcı olur.

6. Böbrek Sağlığını Korur

Günde iki şişe olarak düzenli bir şekilde tüketeceğiniz maden suyu sayesinde böbrek sağlığınızı da korumuş olursunuz. İçeriğindeki su miktarı sayesinde hem vücudun ihtiyacı olan suyu almış olursunuz hem de böbreklerde su emilimini kolaylaştırmış olursunuz. Bu sayede böbrek sağlığınızın korunmasına faydası olan maden suyunu doktorlar düzenli olarak tüketmenizi tavsiye ediyor.

7. Tansiyonu Dengeler

Maden suyu sahip olduğu mineral ve vitaminler ile kan basıncının ve kan basıncının neden olacağı ani tansiyon düşmesi ve yükselmesi gibi sorunlarında önüne geçmiş olursunuz.

8. Şeker Seviyelerini Dengede Tutar

Safra kesesi, karaciğer gibi iç organların sağlığını korumak için düzeli olarak tüketebileceğiniz maden suyu, şeker hastalarının şeker seviyelerini korumak amacı ile düzenli olarak tüketilmelidir.

9. Kilo Alımını Engeller

Maden suyu sindirim sistemini çalıştırdığı için plansız kilo almanızın da önüne geçer. Diyetisyenlerin kola, çay yerine içilmesini tavsiye ettiği maden suyu, su yerine de tüketilebilir.

10. Ağız Sağlığını Korur

Doğal mineralli maden suyu ağız içinde yaşayan zararlı bakterilerin yok edilmesinde de çok etkilidir. Ağız içinde yaşayan bakterileri, sahip olduğu mineraller ve antioksidanlar sayesinde zararsız hale getiren maden suyu, düzenli tüketildiğinde diş eti hastalıklarının ve ağız içi aftların oluşmasının da önüne geçer.

11. Şişkinliğe İyi Gelir

Mide şişkinliği çeken ve hazımsızlık sorunu yaşayan herkesin düzenli bir şekilde tüketmesi gereken maden suyu, doğal şifalı bir su olarak da kabul edilir. Mide içi mekanik sindirim ve kimyasal sindirim için katalizör görevi görür.