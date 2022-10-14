Maden ocağındaki patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat
Maden ocağında patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın Amasra'ya gidiyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğunu açıkladı.
Patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bartın Amasra'ya gideceği öğrenildi.