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Gündem Terör devletinden kurnaz manevra! Siyonist İsrail ordusu kuzey sınırındaki önlemleri kaldırıyor!
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Terör devletinden kurnaz manevra! Siyonist İsrail ordusu kuzey sınırındaki önlemleri kaldırıyor!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Terör devletinden kurnaz manevra! Siyonist İsrail ordusu kuzey sınırındaki önlemleri kaldırıyor!

Lübnan topraklarında vahşice işgalini sürdüren terör devleti İsrail, direniş ekseni karşısında sıkışınca yeni bir göz boyama hamlesine girişti.

İsrail ordusu, Hizbullah ile yürürlükteki hassas ateşkes devam ederken, ülkenin kuzey kesimlerinde Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki güvenlik önlemlerinin kaldırılacağını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) İç Cephe Komutanlığı, Lübnan sınırı yakınlarındaki bölge halkına yönelik güvenlik kısıtlamalarının kaldırılacağını açıkladı. Bu karar, Hizbullah ile varılan hassas ateşkes sürdüğü bir süreçte geldi. Bu doğrultuda yerel saatle yarın 06.00 itibarıyla İsrail’in kuzey bölgelerinde yer alan yerleşim birimlerinde savaş durumuna ilişkin bütün güvenlik önlemlerinin yürürlükten kaldırılacağı kaydedildi.

İsrail basını ayrıca, Lübnan’daki Hizbullah’ın geçtiğimiz pazar gününden bu yana İsrail’e yönelik herhangi bir saldırı düzenlemediğini kaydetti. Ancak Hizbullah’ın bu süreçte ülkeye yönelik işgalini sürdüren ve Lübnan topraklarında sözde güvenlik noktaları kuran İsrail ordusuna yönelik saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail’in kuzey bölgelerindeki güvenlik önlemleri kapsamında dış mekanlarda 100, iç mekanlarda 400’den fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmiyordu.

İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarla ateşkesi ihlal etmişti

İsrail, perşembe gecesi Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırılarla hem Lübnan hükümetiyle yürürlükte bulunan hem de ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat kapsamındaki ateşkesi ihlal etmişti. Saldırıların ardından cuma günü ABD’li bir yetkili, taraflar arasında yerel saatle 16.00 itibarıyla ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

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