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Dünya 6 gün sürmesi bekleniyor! O ülke felakete hazırlanıyor
Dünya

6 gün sürmesi bekleniyor! O ülke felakete hazırlanıyor

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6 gün sürmesi bekleniyor! O ülke felakete hazırlanıyor

Çin’de 21-26 Haziran’da etkili olması beklenen yoğun mevsimsel yağışlar sebebiyle güney ve güneybatı bölgeleri için sel ve afet uyarısı yapıldı.

Çin’de güney ve güneybatı bölgelerini etkilemesi beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle afet hazırlıkları artırıldı.

 

Xinhua'nın haberine göre, Devlet Sel Kontrol Merkezi ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı koordinasyonunda Su Kaynakları Bakanlığı, Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Meteoroloji İdaresi yetkililerinin katıldığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

 

Toplantının ardından yapılan açıklamada, 21-26 Haziran'da yoğun cephe yağışlarının yer yer şiddetli sağanaklarla ülkenin güney ve güneybatısında, Yangzı ile Huay nehirleri arasında, Cianghan Ovası ile Yangzı Nehri'nin güney bölgelerinde etkili olacağı belirtildi.

 

Bu bölgelerde sağanakların dağlık bölgelerde çamur akıntılarına, toprak kaymalarına, orta ve küçük boyutlu nehirlerin taşmasına ve şehirlerde kanalizasyon sistemlerinin tıkanmasına yol açabileceğine dikkat çekilen açıklamada, yerel otoritelerin erken uyarı çalışmalarını hızlandırması ve acil durum tedbirlerini zamanında alması istendi.

 

Açıklamada dağlık bölgelerde çamur akıntıları, toprak kaymaları, nehir taşkınları ve ekili alanlardaki su baskınlarını önlemeye öncelik verilmesi ve riskli bölgelerde yaşayanların zamanında tahliye edilmesi gerektiğine işaret edildi.

Ciangsu, Anhui, Ciangşi, Hubey, Hunan ve Guicou eyaletleri, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi ile Çongçing ili için 4. seviye sel kontrol acil durum uyarısı sürdürülürken Cıciang, Guangdong ve Yünnan eyaletlerinde bu uyarı kaldırıldı.

 

Çin'in 4 aşamalı acil durum uyarı sisteminde 4. seviye, en düşük acil hazırlık seviyesini ifade ediyor.

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