  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Maden ocağındaki göçüğün ardından Bakan Dönmez'den ilk açıklama!
Gündem

Maden ocağındaki göçüğün ardından Bakan Dönmez'den ilk açıklama!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 23:56:00 -
Maden ocağındaki göçüğün ardından Bakan Dönmez'den ilk açıklama!

İzmir’in Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde meydana gelen göçük hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Maden ocağındaki bütün işçilerimiz tahliye edildi. Madende güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Kınık'taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay