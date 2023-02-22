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Dünya Maden ocağı çöktü! 50 işçi mahsur kaldı
Dünya

Maden ocağı çöktü! 50 işçi mahsur kaldı

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir kömür madeni çöktü.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 15:29:00 -
Maden ocağı çöktü! 50 işçi mahsur kaldı


Çin resmi haber ajansı Şinhua'ya konuşan Alşaa'daki acil durum yönetimi yetkilisi, çöken maden ocağında 50'den fazla kişinin mahsur kaldığını belirtti.

İlk etapta madenden çıkarılan 3 kişinin 2'sinin ölmüş olduğu belirtildi.
Arama kurtarma ekipleri kazanın ardından hemen bölgeye gitti.

İç Moğolistan, Çin'de kömür ve diğer madenlerin çıkarılması açısından çok önemli bir bölge. Ancak madenciliğin bölgenin dağları, bozkırları ve çöllerini mahvettiğine dair eleştiriler de yapılıyor.

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