Maden kazasında yeni gelişme! Bakan açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'da meydana gelen maden kazasına ilişkin, "Maden ocağındaki yangın büyük oranda kontrol altında." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Amasra'da maden kazasının olduğu bölgede açıklama yaptı.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:
"Maden ocağındaki yangın büyük oranda kontrol altında. İki baraj kapısı inşa edildi.
Yaralılarımıza gelince şu anda Bartın'da 1 yaralı söz konusu. Durumu iyiye gidiyor. İstanbul'a sevk edilen 6 hastamızın durumu da Sağlık Bakanımız tarafından takip edildi ve kamuoyuyla paylaşıldı. Olayın grizu patlaması olduğunu söylemiştim.
Valiliğimiz şehit ailelerine yardım etmeye başlamıştır "