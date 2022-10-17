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Gündem Maden kazası sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor!
Gündem

Maden kazası sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, “Yaşanan maden kazasının ardından yaralarımızı bir nebze de olsa sarabilmek için Bartın’dayız” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 17:59:00 - 2022-10-17 18:00:31
Maden kazası sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor!

YENİ AKİT  ANKARA

Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası sonrası siyasetçiler, aileleri yalnız bırakmıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, “Yaşanan maden kazasının ardından yaralarımızı bir nebze de olsa sarabilmek için Bartın’dayız. Bakanlık olarak elim kazanın yaşandığı andan itibaren süreci yakından takip ediyoruz. Psikososyal destek ekiplerimiz, ailelerimizin ve hastalarımızın durumunu yakından takip ediyor” dedi.

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