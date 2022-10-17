Maden kazası sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, “Yaşanan maden kazasının ardından yaralarımızı bir nebze de olsa sarabilmek için Bartın’dayız” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası sonrası siyasetçiler, aileleri yalnız bırakmıyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, “Yaşanan maden kazasının ardından yaralarımızı bir nebze de olsa sarabilmek için Bartın’dayız. Bakanlık olarak elim kazanın yaşandığı andan itibaren süreci yakından takip ediyoruz. Psikososyal destek ekiplerimiz, ailelerimizin ve hastalarımızın durumunu yakından takip ediyor” dedi.