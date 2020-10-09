‘Maden Holding’i kurmaya yönelik çalışmalara hız verildi

Akit Ekonomi

Toplam 20 şirketi ve pek çok taşınmazı portföyünde bulunduran Türkiye Varlık Fonu (TVF), enerji ile maden yatırımlarını odağa oturtuyor. Fon, yönettiği 20’ye yakın madeni de bir holding şemsiyesi altında toplamayı planlıyor.

Önemli hamleler yapıyoruz

Nitekim TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, her fırsatta Türkiye’nin en değerli maden holdingini oluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtiyor. Ülkenin altın, demir, kömür, bakır, alüminyum ile çinko ithal ettiğine dikkati çeken Sönmez, “Söz konusu ürünleri üretmek ve ihraç etmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız” mesajını veriyor.

Yeni yatırımlar yolda

Afşin-Elbistan C Termik Santrali’ni aktivite etmek için de gerekli adımları attıklarını anlatan Sönmez, şunları söylüyor: “Burada yerli kömürden enerji üreteceğiz. Çevreye duyarlı, kaliteli bir santral inşa edeceğiz. Bin 600 ila bin 800 megavatlık, birkaç milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçireceğiz. Bu yatırımımızla hem enerji ekonomisine hem refah ve kalkınmaya olumlu katkıda bulunacağız. Öbür taraftan TVF olarak Türkiye’nin cari açık ve tasarruf sorununun çözmeyi amaçlıyoruz. Bu noktada tüm imkânlarımızı kullanmak durumundayız. Ayrıca kamu sorumluluğuyla hareket etmek, çevreyi korumak için özen göstermek zorundayız.” Her 10 üründen 9’unun ithal edildiği petrokimya alanında da yerlileşmeye ağırlık vereceklerini dile getiren Sönmez, “İnşallah 10 milyar dolarlık yatırımımızla ülkemizin gereksinim duyduğu ürünlerin üretileceği tesisler kuracağız” ifadesini kullanıyor.

Kapımız herkese açık

Önemli projeler ortaya koyacaklarını vurgulayan Sönmez, “Stratejik alanlarda sermaye yatırımları yapacağız. Bunu yaparken kapımız her bireye ya da her kuruma açık. Zira ithalatı frenlemeyi, yerlilik oranını ve ihracatı arttırmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor. Dünyanın önemli bir dönüşümden geçtiğine işaret eden Sönmez, “İşte bu ortamda TVF’nin ve kamunun sinerjisini koyup ‘Bölgesel ve küresel işlere de varız’ demeyi arzu ediyoruz” şeklinde konuşuyor.

100 ton altın üretecek

Öte yandan Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) göre TVF, 2021-2023 döneminde milli ekonominin güçlenmesinde önemli rol oynayacak. Fon, yerli ve yabancı firmalarla müşterek projeler ortaya koyacak. Enerji üretimi için bir araya gelen firmaların sermaye yatırımlarında yer alacak. Turkcell örneğinde olduğu gibi stratejik ve büyük ölçekli şirketlere bakarak yatırımlarını devam ettirecek. TVF, ayrıca devraldığı alanlarda her sene 100 ton altın üretecek.

Süreç planlandığı şekilde ilerliyor

Turkcell paylarının yüzde 26.2’sini satın alan Türkiye Varlık Fonu’nun Genel Müdürü Sönmez, hisse devriyle ilgili sürecin planlandığı şekilde ilerlediğinin altını çizerek, şunları kaydetti: “İlgili kurumlardan gerekli tüm izinlerin alınmasından dolayı mutluyuz. Tüm hissedarları istikrarlı bir değer oluşturma paydasında buluşturacak bir dönemin başındayız. Bizim satın almamızın akabinde geçmişte hissedarlar arasında yaşanmış tüm uyuşmazlıklar son buluyor, Turkcell’de tüm paydaşların yararına olan daha basit ve şeffaf bir yapı sağlanıyor. Yeni dönemde Turkcell’de yüksek katma değer sağlayacağımıza inanıyoruz.”