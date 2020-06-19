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Yerel

Madde bağımlısı genç camide dehşet saçtı

Antalya'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen kimliği belirsiz bir kişi, maskesiz camiye girmek istedi. Kendisini uyaran ve yasak diyen güvenlik görevlisine yumruk atıp, kolundan bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:11:00 -
Madde bağımlısı genç camide dehşet saçtı

Antalya'da Muratpaşa Camii güvenlik görevlisi 47 yaşındaki Hikmet Övünç, camiye girmeye çalışan kişiyi uyardı. Maske takmayan kişi, camiye girmenin yasak olduğunu söyleyen Hikmet Övünç'e yumruk attı.Saldırgan, ardından yanında taşıdığı çakıyla Hikmet Övünç'ü sol kolundan bıçakladı. Cami çevresindekiler müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Yere yatırılan saldırgan, bir süre sonra vatandaşların elinden kurtulup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Hikmet Övünç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı. 

"Kalbinden bıçaklayacaktı"

Olaya müdahale eden vatandaşlardan Mehmet Güneş, "Olayın daha ciddi boyut almaması için duruma hemen müdahale ettim. Bıçaklı şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştım. Bugün cuma olduğu için abdest almak için gelmiştim" dedi."Güvenlikçi arkadaş, madde bağımlısı şahsa 'içeri girme, geçiş yasak" dediğini anlatan Mehmet Güneş "Yasak olmasına rağmen madde bağımlısı şahıs dinlemedi ve hemen çakıyı çıkardı. Biz de hemen koşarak müdahale ettik. Şahsı yere yatırdık ama elimizden kaçtı. Biz müdahale etmeseydik çakıyı direkt kalbine saplayacaktı" dedi.

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