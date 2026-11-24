Maçta rakip takımın oyuncusuna kafa atan futbolcu tutuklandı
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Antalya'da Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) maçında rakip oyuncuya kafa attığı gerekçesiyle gözaltına alınan futbolcu tutuklandı.
Manavgat Belediyespor ile 1955 Seydişehir Alüminyumspor arasında Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası konuk takım oyuncusu Osman Çağlar Uç'a kafa atarak yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Cengizhan Kasap, jandarmadaki işlemlerin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cengizhan Kasap, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
KADRODA BİLE DEĞİLDİ
PGL 12. Grup'ta 22 Kasım'da oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın 4-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Karşılaşma sonrası Manavgat Belediyespor'da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Cengizhan Kasap, soyunma odasına giden rakip takım oyuncusu Osman Çağlar Uç'u kafa atarak darbetmişti. Uç'un hastanedeki tedavisinin ardından aldığı darp raporuyla şikayetçi olması üzerine Cengizhan Kasap, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.