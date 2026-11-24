Öğrencilerden Furkan Sefa Özcan ise ücretsiz olarak öğretmenlerinin araçlarının kışlık kontrolünü yaptıklarını dile getirerek, "Öğretmenlerimize bu şekilde bir hediye vermek istedik. Çok mutlu oldular. Bizler de çok mutlu olduk. Bizim alanımız bu. Öğretmenlerimiz de gayet memnun kaldılar. Biz öğretmenlerimizin sadece bir gün için değerini anlayamayız. Her zaman kıymetlerini bilmemiz gerekiyor. Bizim için 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Bizler de onlara çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar." ifadelerini kullandı. Ufuk Enes Yılmaz da yaptıkları sürprizden dolayı mutlu olduklarını belirterek, araçlara yapılan işlemleri anlattı.