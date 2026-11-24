Yakın siyasi tarihin en çetin dönemlerinden biri olan 28 Şubat atmosferinde hedef alınan isimlerin başında gelen Sultanbeyli’nin kurucu Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak’ın yaşadıkları, o dönemin karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Paylaşılan anlatımlara göre; hakkında "İslam devleti kurmuşsun" iddialarıyla yürütülen süreçte tutuklanan, elleri bağlanarak sakalı kesilen Koçak, her türlü baskıya rağmen duruşundan taviz vermedi. "Darbeler hırsızların işine yarar" sözünü hafızalara kazıyan Koçak’ın, provokasyonlara karşı sergilediği basiret de dikkat çekti. Heykel kırma kumpasını boşa çıkarmak için nöbet tuttuğu, Fadime Şahin’in "özel görüşme" talebini ise olası bir kurgunun parçası olmamak adına reddettiği aktarıldı.

Evinin taşlanmasından aracının tekerlek bijonlarının gevşetilmesine kadar uzanan ağır saldırıların zirvesinde ise kamyonla yapılan kaza yer aldı. Bariyere çarpılan olayda arkadaşının ve şoförün babasının vefat ettiği, kardeşinin ayaklarını kaybettiği, Koçak’ın başına ise 22 dikiş atıldığı belirtildi. Hastanede sivil bir polisin "Bu sana yapılan bir suikastti, meçhule sokuldu, dosya kapatıldı, sakın hastanede durma" uyarısı üzerine hastaneden ayrıldığı ifade edildi.

"Bu Çamurdan Kurtaracak Adam Bu"

İmam hatipli yıllardan itibaren üniversite kapılarında karşılaşılan engellerin ve silinen puanların ötesinde, vaizlik ve müftülük görevleriyle de halkın içinde yer alan Ali Nabi Koçak, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından "Sizi bu çamurdan kurtaracak adam bu" sözleriyle takdim edildi. Seçildiği milletvekilliğinin CHP’nin itirazı sonucu düşürülmesine rağmen mücadelesini sürdüren Koçak, Sultanbeyli’nin ilçe statüsüne kavuşmasında ve kurucu belediye başkanı olarak kentin temellerinin atılmasında kilit rol oynadı.

Belediye binası dahi bulunmadığı dönemde kendi iş yerini makam odası olarak kullanan Koçak’ın; iki dönemlik başkanlığı süresince yol, çarşı, kanalizasyon, su, elektrik, okul ve cami gibi temel hizmetlerle ilçeyi ayağa kaldırdığı, Adil Düzen Mahallesi’ne ismini verdiği vurgulandı.

"Çalmayan, Çarpmayan, Borç Harç İçinde Yüzen Devrimci Bir Derviş"

Cemal Demirtaş’ın 1988’li yıllarda Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği sırada tanıdığını ve mütevazılığıyla hafızasında yer ettiğini aktardığı Ali Nabi Koçak, makamını zenginleşme vesilesi kılmayan nadir isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Eşinden kalan evine bitişik inşaatta verilen sözlerin tutulmaması, üstüne biriken borçlar ve sonrasında bir inşaat firmasının bayiliğini alarak borçlarını ödemeye çalışması, "çalmayan, soymayan, Allah’tan korkan" bir yönetim anlayışının somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yazar Yusuf Kaplan da konuya ilişkin değerlendirmesinde Ali Nabi Koçak’ı şu sözlerle selamladı:

"Ali Nabi Koçak: Sultanbeyli’yi ilçe yapan, kanatlandırıp uçuran adam! Sultanbeyli’nin ilk / kurucu Belediye Başkanı. Çalmayan çarpmayan, borç harç içinde yüzen devrimci bir derviş! Müslüman Belediye Başkanı nasıl olur, benzersiz bir örneği! ... Bu insanlar, bu ülkenin kurucu gizli kahramanları. Bu ülkede korunmaya değer ne varsa hepsinin sahipleri."

Hem Cemal Demirtaş’ın şahitlikleri hem de Yusuf Kaplan’ın tespitleri, Ali Nabi Koçak portresini yalnızca bir yerel yönetim tecrübesi olarak değil; sadakatin, iffetin, fedakârlığın ve darbelere karşı sarsılmayan bir vakarın simgesi olarak öne çıkarıyor.