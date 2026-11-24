Evine söylediği yemeğin fiyatı şok etti: Bu normal mi?
Şarkıcı Cenk Eren, evine sipariş ettiği 1,5 porsiyon mantı ve kola için 935 TL hesap ödeyince sosyal medyadan isyan etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Şarkıcı Cenk Eren, evine sipariş ettiği 1,5 porsiyon mantı ve kola için 935 TL hesap ödeyince sosyal medyadan isyan etti.
Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü şarkıcı Cenk Eren, Cihangir'de eve söylediği mantı ve kolaya ödediği parayla şoke oldu. "BU NORMAL Mİ?" Ödediği para yüzünden yediği mantıyı sindiremeyen Cenk Eren, X hesabında "Şimdi bir de size sormak istiyorum, çünkü benim artık aklım almıyor. Cihangir’de bir mantıcıdan eve bir buçuk porsiyon mantı ve bir Kola Zero söyledim. Gelen hesap 935 TL! Gerçekten soruyorum, bu normal mi? Artık neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu anlayamaz hale geldim. Sizce bu fiyat normal mi, yoksa ben mi artık fiyatlara yetişemiyorum?" diyerek isyan etti.
GELEN YORUMLARA SİNİRLENDİ Gelen bazı yorumlara da sinirlenen Cenk Eren, "Bazı yorumları okuyunca bu ülkede fiyatların neden bu hale geldiğini daha iyi anlıyorum! 'Evinde yapsaydın', 'Marketten alsaydın', 'Sen bir gecede kaç para kazanıyorsun?', 'Senin konser biletin ne kadar?' diyenler var." diyerek şunları söyledi:
"BENİM PARAM VAR" "Arkadaşlar, mesele benim 935 liralık mantıyı alıp alamamam değil! Çok şükür, benim bütçem buna yetiyor. Ben burada kendim için değil, hepimizi ilgilendiren bir sorunu dile getiriyorum. Bir şeye paramızın yetmesi, o şeyin fiyatının normal olduğu anlamına gelmez!
"BEN SİZİN HAKKINIZI SAVUNUYORUM" Benim kazancımla, konser biletimle bu konunun ne ilgisi var? Ben burada fahiş fiyatların normalleştirilmemesi gerektiğini anlatmaya çalışırken, bazıları meseleyi kişiselleştirip akıllarınca bana laf sokuyor. İşte bu zihniyet yüzünden de herkes istediği fiyatı koyma cesaretini buluyor. Çünkü birisi çıkıp 'Bu fiyat normal mi?' diye sorduğunda, fiyatı sorgulamak yerine soruyu soranı sorguluyorsunuz! Ben sizin de hakkınızı savunmaya çalışırken siz bana hesap soruyorsunuz. Yarın aynı fiyatlarla siz karşılaştığınızda da kimse şikâyet etmesin o zaman! Herkes istediği ürüne istediği fiyatı koysun, biz de sesimizi çıkarmayalım! Biraz mantıklı düşünün. Her eleştiriyi kişisel hesaplaşmaya çevirmeyin. Mesele benim ne kadar kazandığım değil, sizin de ne kadar ödemek zorunda bırakıldığınız! Bunu bile anlamıyorsanız, kusura bakmayın, asıl sorun sadece fiyatlarda değil, bu zihniyette!"
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23