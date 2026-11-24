"BEN SİZİN HAKKINIZI SAVUNUYORUM" Benim kazancımla, konser biletimle bu konunun ne ilgisi var? Ben burada fahiş fiyatların normalleştirilmemesi gerektiğini anlatmaya çalışırken, bazıları meseleyi kişiselleştirip akıllarınca bana laf sokuyor. İşte bu zihniyet yüzünden de herkes istediği fiyatı koyma cesaretini buluyor. Çünkü birisi çıkıp 'Bu fiyat normal mi?' diye sorduğunda, fiyatı sorgulamak yerine soruyu soranı sorguluyorsunuz! Ben sizin de hakkınızı savunmaya çalışırken siz bana hesap soruyorsunuz. Yarın aynı fiyatlarla siz karşılaştığınızda da kimse şikâyet etmesin o zaman! Herkes istediği ürüne istediği fiyatı koysun, biz de sesimizi çıkarmayalım! Biraz mantıklı düşünün. Her eleştiriyi kişisel hesaplaşmaya çevirmeyin. Mesele benim ne kadar kazandığım değil, sizin de ne kadar ödemek zorunda bırakıldığınız! Bunu bile anlamıyorsanız, kusura bakmayın, asıl sorun sadece fiyatlarda değil, bu zihniyette!"