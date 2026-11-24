400 yıllık evi satın aldılar: Tadilat yaparken köşeyi döndüler!
İngiltere'de 400 yıllık bir çiftlik evini satın alan evli çift, tadilat yaptıkları sırada kazdıkları mutfağın altından yüzlerce yıllık sikkeler çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiltere'de 400 yıllık bir çiftlik evini satın alan evli çift, tadilat yaptıkları sırada kazdıkları mutfağın altından yüzlerce yıllık sikkeler çıktı.
İngiltere'nin Dorset bölgesinde yaşayan Robert ve Betty Fooks çifti, 2019 yılında satın aldıkları 400 yıllık çiftlik evini yenilemeye başladı. Evin tavan yüksekliğini artırmak isteyen çift, mutfak zeminini yaklaşık 60 santimetre alçaltmaya karar verdi. Beton ve taş döşemeler kaldırıldıktan sonra toprakta kazı yapan Robert Fooks, içinde çok sayıda sikke bulunan çömleği buldu. Çömlekten tam 1.029 altın ve gümüş sikke çıktı. Robert Fooks, bulduğu paraları bir kovaya doldurduktan sonra durumu eşi Betty'ye haber verdi. Çift, keşfi yetkililere bildirdi. Sikkeler, temizlenmesi ve incelenmesi amacıyla British Museum'a gönderildi.
380 yıl önce gömüldüğü ortaya çıktı Uzmanlar, paraların üzerindeki darp tarihlerini inceleyerek hazinenin büyük olasılıkla 1642 ile 1644 yılları arasında tek seferde toprağa gömüldüğünü belirledi.
Poorton Sikke Hazinesi adı verilen koleksiyonda, I. James ve I. Charles dönemlerine ait altın paraların yanı sıra I. Elizabeth ile Philip ve Mary dönemlerinde basılmış gümüş sikkeler de bulunuyor. Paraların değerleri ise 20 şilinlik altın sikkelerden altı penilik gümüş paralara kadar değişiyor.
Müzayedede 60 bin 740 sterline satıldı British Museum'daki incelemelerin tamamlanmasının ardından sikkeler Fooks çiftine iade edildi. Tarihi koleksiyon, 23 Nisan 2024'te Dorchester kentindeki Duke's müzayede evinde satışa çıkarıldı. Başlangıçta 35 bin sterlin değer biçilen hazine, açık artırma sonunda 60 bin 740 sterline alıcı buldu. Koleksiyonun en pahalı parçası ise I. Charles dönemine ait bir altın sikke oldu. Bu sikke tek başına 5 bin sterline satıldı.
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