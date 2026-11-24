Müzayedede 60 bin 740 sterline satıldı British Museum'daki incelemelerin tamamlanmasının ardından sikkeler Fooks çiftine iade edildi. Tarihi koleksiyon, 23 Nisan 2024'te Dorchester kentindeki Duke's müzayede evinde satışa çıkarıldı. Başlangıçta 35 bin sterlin değer biçilen hazine, açık artırma sonunda 60 bin 740 sterline alıcı buldu. Koleksiyonun en pahalı parçası ise I. Charles dönemine ait bir altın sikke oldu. Bu sikke tek başına 5 bin sterline satıldı.