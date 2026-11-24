Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ile başkan vekili Barış Göktürk arasındaki mesafenin giderek açıldığı iddia edildi.

Türkiye gazetesinde Emin Uluç imzasıyla yayımlanan habere göre Göktürk, futbol takımı ve iletişim alanlarının kendisine bırakılmasını istemişti. Bu talepler karşılanmayınca Göktürk'ün tavrı değiştirdi.

Seçim döneminde ilk olarak başkan adayı olarak ortaya çıkan Göktürk, ardından Aziz Yıldırım'ın yanında yer aldı ve başkan vekili olarak yönetime girdi.

25 MİLYON DEDİ, 5 MİLYON BİLE VERMEDİ

İddiaya göre, Göktürk, yöneticiliğe adım atarken 25 milyon Euro'luk katkıda bulunacağı vaadinde bulundu. Kulislerde, Göktürk'ün bugüne kadar yaptığı katkının 5 milyon Euro'yu bile bulmadığı konuşuluyor. Başkan vekilinin kendi geleceğine odaklandığı da dile getirilenler arasında.

AZİZ YILDIRIM İLE İLETİŞİMİ KOPMA NOKTASINDA

Aziz Yıldırım kulübün nakit akışını artıracak projeler üzerinde çalışırken, Göktürk'ün olası bir seçime yönelik anketler yaptırdığı öne sürüldü.

Başkan Aziz Yıldırım ile arasındaki iletişiminin kopma noktasına geldiği konuşulan Göktürk'ün diğer yöneticilerle de arasının soğuk olduğu öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM'IN GÜNDEMİ PROJELER

Futbol takımını teknik direkteör Emre Belözoğlu'na emanet eden Aziz Yıldırım, gözünü para kazandıracak projelere çevirmiş durumda.

Yıldırım, düzenlenecek 120. yıl piyangosuyla kulübün kasasına yaklaşık 50 milyon euro koymayı hedefliyor.

Başkan, Bodrum'daki COVE 1907 projesiyle de yakından ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin bu hamleden 120 milyon Euro'luk gelir beklentisi var.