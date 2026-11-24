Uzun zamandır bekleniyordu: Türkiye'de iki modelini yeniliyor!
Koreli otomobil devi Hyundai, Bayon ve i20 modellerinin satış takvimini açıkladı. Yeni Bayon'un 2027'nin ilk çeyreğinde, i20'nin ise mayıs ayında satışa sunulması planlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Koreli otomobil devi Hyundai, Bayon ve i20 modellerinin satış takvimini açıkladı. Yeni Bayon'un 2027'nin ilk çeyreğinde, i20'nin ise mayıs ayında satışa sunulması planlanıyor.
Hyundai'nin yenilenen iki popüler modeli için Türkiye takvimi netleşti. Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, yeni Bayon'un şubat ayında, yeni i20'nin ise mayıs ayında Türkiye'de satışa sunulacağını söyledi. Berkel bu açıklamaları 23 Kasım'da CNBC-e'de yayınlanan Oto Ekonomi programında yaptı. Programda Hyundai'nin Türkiye'de ürettiği elektrikli IONIQ 3 modeline dair yeni rakamlar da paylaşıldı.
YENİ HYUNDAİ BAYON SATIŞ TARİHİ Tasarım açısından büyük bir değişime giden yeni Bayon'un üretimi aralık ayında başlayacak. Modelin Türkiye satışları ise şubat ayında başlayacak. Berkel'in verdiği bilgiye göre Bayon ilk etapta benzinli motorla üretilecek. Yeni yılın ikinci yarısında ise modelin tam hibrit versiyonu üretime alınacak.
YENİ HYUNDAİ İ20 MAYISTA GELİYOR Yeni i20 için takvim biraz daha ileride. Berkel, modelin hem üretimine hem de Türkiye satışlarına mayıs ayında başlanacağını belirtti.
HYUNDAİ IONIQ 3 KOTASI ARTIRILDI İzmit'te üretilen tamamen elektrikli IONIQ 3'e yoğun talep olduğu da açıklandı. Son üç ay için başlangıçta 3 bin 500 adet olarak belirlenen Türkiye kotası, talep nedeniyle 4 bin 500 adede yükseltildi.
Berkel, bu modelden Avrupa'ya da yaklaşık 29 bin adet ihracat yapılacağını aktardı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23