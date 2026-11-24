Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa sınavında! Maçları yönetecek hakemler açıklandı
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı maçı Danimarkalı Morten Knogh yönetecek. Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde CSKA Sofya ile deplasmanda karşılaşacağı mücadelede ise Fransız Jeremie Pignard düdük çalacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan Batumi Dinamo Stadyumu'nda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmada Danimarkalı hakem Morten Krogh düdük çalacak. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jacob Karlsen olacak.
Müsabakanın VAR koltuğunda Jakob Kehlet oturacak. AVAR’da ise Sandi Putros bulunacak.
CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MAÇINA FRANSIZ HAKEM
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasındaki CSKA Sofya - Trabzonspor maçının hakemi de açıklandı.
Bordo-mavili temsilcimizin deplasmanda oynayacağı CSKA Sofya mücadelesini Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.
Trabzonspor da CSKA Sofya ile perşembe günü TSİ 23:00'te deplasmanda kozlarını paylaşacak.