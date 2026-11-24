HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Gazze'ye bir çadır, bir lokma ekmek ya da bir konteyner ulaştırmak için israilin izninin beklenmesine tepki gösterdi. İki milyarlık nüfusa ve 30 trilyon dolarlık ekonomik güce sahip İslam dünyasının Gazze'ye yardım ulaştırmak için izin beklemesini eleştiren Yapıcıoğlu, “Kimseden izin ve icazet beklenmemeli” dedi. Garantör İslam ülkelerine ve uluslararası topluma çağrıda bulunan Yapıcıoğlu, yardım gemilerinin donanma eşliğinde Gazze'ye gönderilmesini ve açlıkla, soğukla mücadele eden sivillere ulaşmak için denizden insani yardım koridoru açılmasını istedi.

Partisinin Ankara 5'inci Olağan İl Kongresi'nde konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu; iş kazalarına, emekli ve asgari ücretlinin geçim sıkıntısı, 2027 bütçesindeki faiz yükü, aile ve kadın politikaları, Gazze'deki soykırım ve insani felakete, yeni anayasa ve siyasi etik yasası başlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Gazze'de devam eden soykırım ve insanlık dışı ablukaya geniş yer ayıran Yapıcıoğlu, Netanyahu ve Trump'ın seçimleri kaybetmesine rağmen Gazze'deki işgal, soykırım ve ablukanın tüm acımasızlığıyla sürdüğüne dikkat çekti.

Kötülüğün kaynağının Trump veya Netanyahu değil, Amerika'yı da esir almış siyonizmin kendisi olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, "Siyonizm sadece kötülük yapmıyor, bizatihi kötülüğün kendisidir." dedi.

Gazze'de bombaların yanı sıra açlık ve susuzluğun silah olarak kullanıldığını, on binlerce çocuğun yetersiz beslenme yaşadığını, sel suları altında kalan 70 binden fazla çadırda yüz binlerce kişinin kış soğuğunda titrediğini ve bebeklerin soğuktan, açlıktan, ilaçsızlıktan can verdiğini aktaran Yapıcıoğlu, sözde Gazze Barış Planı ve ateşkes anlaşmasına göre her gün kesintisiz 600 insani yardım kamyonunun girmesi gerekirken siyonist çetenin saldırıları durdurmadığını ve yardım, iş makinesi ile konteyner girişlerini engellemeye devam ettiğini belirtti.

GAZZE'YE YARDIM GEMİLERİNE DONANMA REFAKAT ETSİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Antalya'da düzenlenen COP-31 liderler zirvesinde "Gazzeli çocuklara bir çadır bile çok görülüyor, konteyner göndermek istiyoruz ama müsaade edilmiyor" şeklindeki sözlerini anımsatan Yapıcıoğlu, "İki milyarlık nüfusa ve 30 trilyon dolarlık ekonomik güce sahip İslam aleminin, soykırımcı bir terör şebekesinin izni olmadan Gazze'ye bir çadır, bir lokma ekmek, bir konteyner bile ulaştıramaması yeterince büyük bir musibet değil mi?" diye sordu.

Siyonizmin laftan ve kınama mesajlarından değil yalnızca güçten anladığını vurgulayan Yapıcıoğlu, garantör İslam ülkelerine ve hür dünyaya şu çağrıyı yaptı:

"Garantör olan İslam ülkeleri Gazze'ye insani yardımların engelsiz erişimini sağlayamıyorsa, artık sözün bittiği, fiili adımların atılması gerektiği yerdeyiz. Kimseden izin ve icazet beklenmemeli, insanlık dışı bu ablukayı kırmak için fiili somut adımlar atılmalıdır. İslam ülkeleri ve siyonist terör şebekesinin soykırım suçuna ortak olmak istemeyen hür dünya bir araya gelmeli; insani yardım taşıyan gemileri, savaş gemilerinin korumasında, donanma eşliğinde Gazze'ye gönderilmelidir. Siyonist rejimin hukuksuz ablukası denizden savaş gemilerinin refakatiyle fiilen delinmeli, açlık ve soğuktan ölüme terk edilen mazlum kardeşlerimize insani yardım koridoru gerekirse güç kullanılarak açılmalıdır."

İSLAM ÜLKELERİNE ASKERİ İTTİFAK ÇAĞRISI

Tehlikenin yalnızca Gazze veya Filistin ile sınırlı olmadığını, ABD'nin sınırsız askeri ve finansal desteğiyle ayakta duran siyonist şebekenin namlusunu Suriye, Lübnan, İran ve Yemen'e çevirdiğini, nihai hedefinin Türkiye de dahil olmak üzere tüm İslam coğrafyasını ateşe vermek olduğunu belirten Yapıcıoğlu, İslam ülkelerinin yöneticilerine de tepki gösterdi.

Kardeşleri katledilirken petrol vanalarını, ticaret yollarını ve diplomatik kanalları zalime açık tutan yöneticilerin bu vebale ortak olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Batı'nın güvenlik şemsiyesine sığınarak, onların askeri paktlarında figüranlık yaparak siyonist barbarlığı durduramazsınız. İslam ülkeleri, siyonist saldırganlığı ve bu emperyalist tehdidi sahada fiilen bertaraf edecek askeri ittifaklar kurmak mecburiyetindedir." şeklinde konuştu.

“SİYASETİN GAYESİ İNSANIN ONURUNU KORUMAK”

İç siyasete ilişkin değerlendirmelerinde Yapıcıoğlu, 14 yıl önce “dürüst siyaset, gerçek adalet” şiarıyla ve “önce insan, öncelik adalet” anlayışıyla yola çıktıklarını hatırlattı. Yapıcıoğlu, siyasetin merkezine insanı yerleştirdiklerini ve adaleti yeniden tesis etmeyi birinci öncelikli hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Adaletin Rabbimizin kesin bir emri olduğunu ve her şart altında adil olunması gerektiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, "Siyasetin gayesi insanın onurunu ve haysiyetini korumak; hangi dine mensup olursa olsun, dili ne olursa olsun insanların canını, malını, dinini, aklını ve neslini muhafaza etmek olmalıdır." dedi.

“2000'DEN BU YANA İŞ KAZALARINDA 35 BİN 800 CAN KAYBI”

9 Kasım'da İzmir Aliağa'da bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 19 işçinin vefat ettiğini hatırlatan Yapıcıoğlu, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diledi.

Elim olayın ardından Türkiye'deki iş kazası istatistiklerini incelediğini ve tablonun vahametini göstermek amacıyla terör hadiselerindeki can kayıplarıyla karşılaştırma yaptığını aktaran Yapıcıoğlu, şu verileri paylaştı:

"2000 yılından bu yana Türkiye'de meydana gelen terör olaylarında toplam can kaybı yaklaşık 15 bin civarındadır. 2000 ila 2026 yıllarında, yani aynı dönemde Türkiye'de iş kazalarında vefat edenlerin sayısı bunun iki buçuk katıdır. 35 bin 800 kişi iş kazalarında vefat etmiş. 2000-2011 döneminde yani 12 yılda yaşanan can kaybı 12 bin 143'tür; yılda ortalama 1012 kişi. 2012-2023 yıllarında yine 12 yılda 17 bin 861 kişi iş kazaları sonucu vefat etmiş, yıllık ortalama can kaybı bu dönemde 1488'e yükselmiş. İş cinayetlerinde can kayıpları artmaya devam ediyor. 2024 yılında 1.905 kişi, 2025 yılında 2 bin 105 kişi, 2026 yılının ilk 10 ayında ise 1947 işçi, iş kazaları veya cinayetlerinde can verdi."

İŞVERENE TEPKİ: “İNSAN HAYATINI KAR UĞRUNA RİSKE ATMAK ZULÜMDÜR”

Ortaya çıkan tablonun iş güvenliği ve işçi sağlığına yönelik tedbir ve denetimlerin artırılması gerektiğini haykırdığını dile getiren Yapıcıoğlu, sorumlu kurumlara gereğinin bir an önce yapılması çağrısında bulundu.

Kar hırsıyla işçinin can güvenliğini ve insani çalışma şartlarını ikinci plana atan işverenlere sert tepki gösteren Yapıcıoğlu, "Unutmayın ki o fabrikalarda, şantiyelerde, ocaklarda ve tezgahlarda çalışanlar sizin üretim araçlarınız, maliyet kalemleriniz veya köleleriniz değildir; her biri bir babanın evladı, bir annenin gözünün nuru, bir yuvanın direğidir. Maliyetten kısmak için tedbirsizliği, ihmali ve denetimsizliği normalleştirmek, insan hayatını daha fazla kar etmek uğruna riske atmak büyük bir zulümdür, büyük bir vebaldir. Bugün kar hesabıyla gözleri kararanlar, yarın o işçilerin dökülen terinin ve iş cinayetlerinde dökülen kanlarının hesabını er ya da geç vereceklerini akıllarından çıkarmamalıdır." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, denetimlerin sıkılaştırılması, soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve can kaybına kasıt ya da ihmalleriyle sebep olanların adalet önüne çıkarılarak şiddetli şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

“SİSTEMİN ALTERNATİFİ OLARAK YOLA ÇIKTIK”

HÜDA PAR'ın bir "öze ve fıtrata dönüş hareketi" olduğunu ve şu veya bu partinin değil, sistemin alternatifi olarak yola çıktıklarını ifade eden Yapıcıoğlu, hakkın hakim olması ve adaletin yeniden tesisi uğrunda şahsi ve partisel çıkarlarını feda ettiklerini, bundan sonra da feda etmeye hazır olduklarını söyledi.

"Bizim ölçümüz şudur: Asıl başarı istikamet üzere kalabilmektir." diyen Yapıcıoğlu, siyaset anlayışlarındaki temel farkı şu sözlerle anlattı:

"Bizler iki dünyalı insanlarız. Dünya hayatı, mevki ve makam yükseltmek, servet yığmak için harcanmayacak kadar değerlidir. Ahiret hayatı ise daha değerlidir; hatta uğrunda bu dünya hayatını feda edecek kadar değerlidir. Bu dünyada yaptığı her şeyin hesabını vereceği bilincinde olan iki dünyalı insan adaletten ayrılmaya cesaret edemez, kul hakkıyla Rabbinin huzuruna çıkmaktan korkar; Hesap Günü'nü düşününce titrer. Siyaseti ihale takibi yapmak, mal, makam ve mevki elde etmek, şöhret olmak, servet yığmak için yapanlarla aramızdaki fark tam olarak buradan başlıyor."

“SOKAĞIN GERÇEK GÜNDEMİ HAYAT PAHALILIĞI”

Ankara'da siyasetin yapay gündemlerle meşgul olduğunu, ekranlardaki siyasi dalaşmaların sokakta hiçbir karşılığının bulunmadığını dile getiren Yapıcıoğlu, çarşının, pazarın ve sokağın gerçek gündeminin hayat pahalılığı ile mutfaktaki yangın olduğuna dikkat çekti.

Bir yanda vurgun, talan, faiz ve haksız kazançla servet biriktiren bir azınlığın, diğer yanda milyonlarca dar gelirlinin bulunduğunu kaydeden Yapıcıoğlu, “Bakınız, bu ülkede bir ömür boyu çalışmış, alın teri dökmüş 17 milyonu aşkın emeklimiz var ve bu insanlar temel insani ihtiyaçlarını karşılayacak imkana sahip değil. Emeklimiz aldığı aylıkla ayın ortasını bile göremiyor.” dedi.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM, DAR GELİRLİYE SOSYAL KONUT ÇAĞRISI

Tek bir kişinin geçim maliyetinin yaklaşık 50 bin liraya ulaştığını, asgari ücretin ise bunun neredeyse yarısı kadar olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, sadece işçiyi kapsayan ve bakmakla yükümlü olduğu ailesini dışarıda bırakan mevcut asgari ücret tanımına itiraz ettiklerini söyledi.

Derinleşen barınma krizi sebebiyle dar gelirlinin ev sahibi olmayı hayal dahi edemediğini, Ankara'da bir emekli aylığı veya asgari ücretle kira, elektrik, doğal gaz faturası ödeyip çocuk okutmanın ve tencere kaynatmanın imkansız hale geldiğini belirten Yapıcıoğlu, hükümete ve Meclis'teki tüm partilere şu çağrılarda bulundu:

"Emeklilerimize acilen tatminkar bir refah payı verilmeli ve taban aylıkları yükseltecek seyyanen zam yapılmalıdır. En düşük emekli maaşı hiçbir şart altında net asgari ücretin altında kalmamalıdır; bu doğrultuda 1 Temmuz 2025'te Meclis'e sunduğumuz ve bir buçuk yıldır rafta bekletilen kanun teklifimiz derhal gündeme alınarak yasalaştırılmalıdır. Asgari ücretin yasal tanımına işçinin ailesi de dahil edilmeli; asgari ücret dört kişilik bir ailenin insanca geçimini sağlayacak düzeye çıkarılmalı ve asla açlık sınırının altında belirlenmemelidir. Barınma krizine kalıcı neşter vurmak için TOKİ, dar gelirli vatandaşlarımız, emeklilerimiz ve yeni evlenecek gençlerimiz için doğrudan ve yüksek sayıda sosyal konut üretmeli; vatandaşımız fahiş kira yükünden kurtarılmalıdır."

“TOPLANACAK HER 100 LİRALIK VERGİNİN 20 LİRASI FAİZE GİDECEK”

Vatandaşı hayat pahalılığına mahkum eden asıl sebebin dönemsel krizler değil, mevcut kapitalist ekonomi modeli olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, Batı'nın dayattığı "kaynaklar kıttır, ihtiyaçlar sınırsızdır" anlayışının bir yalan olduğunu, asıl kıt olanın zalimlerin vicdanı, sınırsız olanın ise ihtirasları olduğunu ifade etti.

Cenab-ı Allah'ın nimetlerinin herkese yeteceğini belirten Yapıcıoğlu, "Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız." ayet-i kerimesini hatırlattı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2027 yılı bütçesinde en büyük payın yine faiz ödemelerine ayrıldığına dikkat çeken Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl milletimizden toplanacak her 100 liralık verginin yaklaşık 20 lirası doğrudan faizci para babalarına gidecektir. 2026 bütçesi hazırlanırken faiz ödemelerinin 2 trilyon 742 milyar lira olacağı hesaplanmıştı. 2027 yılı bütçe teklifinde ise faize ayrılan ödenek tam 3 trilyon 975 milyar liraya, yani neredeyse 4 trilyon liraya dayanmış vaziyettedir. Faiz girdabı, borç yükünü gittikçe ağırlaştırmakta, ekonomik kaynakları üretimden uzaklaştırarak işsizliği artırmaktadır. Faiz belası, parayı sünger gibi emerek piyasayı durgunlaştırmaktadır. Faiz üretim maliyetlerini ve dolayısıyla enflasyonu yükseltmekte, fakiri daha fakir zengini daha zengin yaparak gelir adaletsizliğini derinleştirmektedir. Bu kısır döngü artık kırılmalı, ülkenin kaynakları üretimi ve istihdamı artıracak alanlara yönlendirilmelidir."

“AİLE KURUMU VE GENÇLİK HEDEF ALINIYOR”

Ekonomik krizlerden daha tehlikeli bir tehdidin doğrudan aile kurumuna ve gençliğe yöneldiğini belirten Yapıcıoğlu, “Küresel ifsad odaklarının fonladığı sapkın akımlar; 'özgürlük ve modernlik' maskesi altında aile yapımızı hedef almaktadır. Özünde bir milli güvenlik tehdidi haline gelen sapkınlığın propagandasına asla alan bırakılmamalıdır.” dedi.

ÇEYİZ YARDIMI HİBE OLSUN, ÜÇ VE ÜZERİ ÇOCUKLU AİLELERE KURASIZ KONUT VERİLSİN

Dağılan her yuvanın toplumsal bir kayıp olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Anlaşmazlıklar mahkeme kapısına taşınmadan önce tarafların uzlaştırılabileceği 'aile hakemliği' müessesesi kurulmalıdır. Evlenmek isteyen gençlerimize kredi olarak verilen çeyiz yardımı hibeye çevrilmeli; üç ve üzeri çocuk sahibi ailelere kurasız TOKİ konutu ve ÖTV’siz araç hakkı tanınmalıdır.”

KADINLARA ÖZEL HASTANE, EVLİLİKTE 25 YILI DOLDURAN KADINLARA EMEKLİLİK

Aileyi ve toplumu ayakta tutan en temel direğin kadınlar ve fedakar anneler olduğunu belirten Yapıcıoğlu, kadını ucuz iş gücü veya tüketim kültürünün nesnesi haline getiren modern kapitalist anlayışı reddettiklerini, kadının fıtratını, onurunu ve annelik vasfını koruyan gerçek bir pozitif ayrımcılığı savunduklarını dile getirdi.

Çalışma saatlerinden izin haklarına kadar her alanda kadınlara fıtratlarına uygun pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğini kaydeden Yapıcıoğlu, sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki tekliflerini şöyle sıraladı:

"Kadınların sağlık hizmetlerinden kendi inanç ve mahremiyet hassasiyetlerine uygun şekilde faydalanabilmesi en doğal haklarıdır. Bu amaçla, yönetiminden uzman hekimine ve hemşiresine kadar tüm sağlık personelinin kadınlardan oluştuğu 'kadınlara özel hastaneler' ve sağlık kompleksleri ülke genelinde kurulmalı; hiçbir hanım kardeşimiz, mahremiyet endişesiyle tedavisini ertelemek zorunda bırakılmamalıdır.

Ev hanımlarımızın ve annelerimizin aile içindeki görünmeyen büyük emeklerinin değeri bilinmeli ve sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır. Evlilikte 25 yılını dolduran kadınlarımıza doğrudan emeklilik hakkı verilmeli; çocuk yetiştirmiş annelerimiz için ise yetiştirdikleri çocuk sayısına göre bu 25 yıllık süre daha da kısaltılmalıdır."

“UYUŞTURUCU OPERASYONLARI AĞIN ORGANİZATÖRLERİNE UZANMALI”

Üniversite mezunu gençlerin iş bulamadığı için "ev gençleri" ordusuna katılmasına, sanal kumar ve uyuşturucu bataklığına sürüklenmesine asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Yapıcıoğlu, uyuşturucuyla mücadelede sadece sokak satıcılarının yakalanmasının yetmeyeceğini belirtti.

Operasyonların zehir ağının organizatörlerine ve işin içindeki kamu görevlilerine de uzanması gerektiğini kaydeden Yapıcıoğlu, "Hırsız evden olursa kapı kilit tutmaz; uyuşturucu ticaretine karışan kamu görevlilerinin cezası katlanmalı, bağımlı olanlar tedavi olup kurtulmadan kamuda görevlendirilmemelidir." dedi.

“KARDEŞLİK HUKUKU ADALET VE EŞİTLİK TEMELİNDE YENİDEN KURULMALI”

Kapıya dayanan dış tehdidi bertaraf edebilmek için iç cephenin tahkim edilmesi gerektiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, Birinci Meclis'in 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan cuma namazının ardından dualar ve tekbirlerle açıldığını, o Meclis'te Türk, Kürt, Çerkez ve Laz temsilcilerin İslam ortak paydasında ve ortak vatanda hür, kardeşçe yaşama arzusuyla yan yana oturduğunu hatırlattı.

Kalıcı çözümün üç temel şartının en küçük engelde geri vites yapmayan sağlam bir irade, kınayıcıların kınamasından korkmadan doğru teşhisi koyacak cesaret ve "memleket kazanacaksa ben kaybetmeye hazırım" diyebilecek samimiyet olduğunu kaydeden Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Süreç sadece silahların susmasıyla tamamlanmaz; asıl hedef zedelenen kardeşlik hukukunun adalet ve eşitlik temelinde yeniden tesis edilmesidir. İslam ortak paydasında Malazgirt ve Çanakkale ruhunu yeniden kuşanacağız. Kardeşlik hukukunu tesis edip birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştıracağız. İnşaallah 1982 Darbe Anayasası'nın prangalarından kurtularak bu süreci, milletin inanç ve değerleriyle uyumlu, sivil, adil bir Yeni Anayasa ile taçlandıracağız."

“YOLSUZLUK YAPANLAR TEŞHİR EDİLİP SİYASETİN DIŞINA İTİLMELİ”

Toplumsal huzuru sağlamanın ve iç cepheyi tahkim etmenin temel şartlarından birinin de sosyal adalet olduğuna dikkat çeken Yapıcıoğlu, fon vurgunları ile belediyelerde her gün bir yenisi patlak veren yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonlarının toplumun adalet duygusunu derinden yaraladığını ifade etti.

Belediyelerin birilerine rant sağlama veya yakınlarını zenginleştirme kapısı değil, doğrudan millete hizmet götürme mercileri olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Devletin imkanları ve hazinesi, milletin emanetidir. İçinde tüyü bitmemiş yetimin, millete hizmette beli bükülmüş ihtiyarın hakkı vardır. Bu hakka el uzatan kim varsa hak ettiği muameleyi görmeli, eli kesilmelidir." dedi.