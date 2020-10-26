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Spor Macron'un skandal sözleri sonrası milli takımı bıraktı!
Spor

Macron'un skandal sözleri sonrası milli takımı bıraktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet hakkında verdiği skandal demecin yankısı sürüyor. İngiliz basını, Manchester United'ın Müslüman yıldızı Paul Pogba'nın, Emmanuel Macron'un İslamafobik sözlerinin ardından milli takımı bıraktığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:09:00 - 2020-10-26 13:44:41
Macron'un skandal sözleri sonrası milli takımı bıraktı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Müslüman futbolcu Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet hakkında söylediği skandal sözlerin ardından milli takımı bırakma kararı aldı.

The Sun'da yer alan habere göre; 27 yaşındaki Fransız futbolcu, Emmanuel Macron'un İslamofobik demecinin ardından milli formayı bir daha giymeme kararı aldı. Tecrübeli oyuncunun aldığı öne sürülen söz konusu karara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İngiliz basını, Paul Pogba'nın bir sonraki milli arada Fransa kampına gitmeyeceğini aktardı.

Macron ne demişti?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Yvelines bölgesindeki Les Mureaux komününde "ayrılıkçılık" üzerine düzenlenen bir toplantıya katılmış ve "Fransa'nın laik değerlerinin korunması" hedefiyle hazırlanan yeni bir plan açıklamıştı.

Burada İslamiyeti hedef alan Macron, "Fransa'daki İslam'ı dış etkilerden kurtarmamız gerek. Laiklik, birleşik Fransa'nın çimentosudur. İslam, bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir." diyerek tepki çekmişti.

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