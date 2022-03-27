Macron'dan tarihi ikiyüzlülük! Efendimiz'e (SAV) hakaret 'özgürlük' Avrupa'ya hakaret 'kabul edilemez'

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Rusya'nın Fransa Büyükelçiliği'ne ait sosyal medya hesabından, Avrupa ülkelerini hedef alan bir karikatür paylaşıldı.

Yapılan paylaşımdan sonra, Rusya'nın Paris Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "karikatürlerin kabul edilemez olduğu" aktarıldı.

Tarihi ikiyüzlülük!

Milat gazetesi yazarı Mehmet Beyhan, Macron'un tarihi ikiyüzlülüğüne vurgu yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Beyhan, "Rusya'nın Fransa Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından, Avrupa ülkelerini hedef alan bir karikatür paylaşıldı. Karikatür nedeniyle Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Şu ikiyüzlülüğe bakın! İslam'ı hedef alınca 'özgürlük' kendileri hedef alınınca 'kabul edilemez' " ifadelerini kullandı.

Macron, Charlie Hebdo'nun Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hadsizce hakaret ettiği karikatürü için, "Fransa'da her şeyin karikatürü yapılır." demişti.