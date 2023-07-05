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Dünya Macron'dan 'sosyal medya' çıkışı
Dünya

Macron'dan 'sosyal medya' çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-07-05 00:49:00 -
Macron'dan 'sosyal medya' çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmaları gerektiğini açıkladı.

Fransız basınındaki habere göre, Macron, Nael M. isimli sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan gösterilerden bölgeleri etkilenen belediye başkanlarıyla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Sosyal medyayı kesmeye hazırlanıyor

Macron, burada yaptığı açıklamada, "Sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmalıyız. İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." diye konuştu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, gösterilerde gözaltına alınan 4 bin kişiden yüzde 10'dan daha azının yabancı olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ise, eylemler kapsamında gözaltına alınanlardan 350 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.
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Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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