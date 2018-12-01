Macron'dan protestoculara tehdit: Sorumluları...

Paris'te eylemciler çok sayıda aracı ateşe verdi Fransa CumhurbaşkanıEmmanuel Macron, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Paris'te bugün yaşananların hiçbir haklı açıklaması olamayacağını vurgulayarak, "Paris'teki olayların sorumluları yaptıklarından dolayı cezalandırılacaktır. Hiçbir zaman şiddeti kabul etmeyeceğim ancak meşru talepleri müzakere etmeye hazırım." diye konuştu.

Şiddete başvuran göstericilerin amacının "kaos yaymak" olduğuna dikkati çeken Macron, ülkesine döner dönmez bakanlarla konuya ilişkin bir toplantı yapacağını ifade etti.