Macron'dan Müslümanlara sinsi oyun: Fransız istihbaratına yaptırıp İslam'ı hedef aldı!

Fransa’nın başkenti Paris'te bir öğretmenin sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili olarak 5 kişi daha gözaltına alındı. Böylece terörle mücadele savcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan kişilerin sayısı 9'a yükseldi.

Kanlı tiyatro: Öğretmen, başı kesilerek öldürüldü

Öğretmenin Conflans-Sainte-Honorine'de çalıştığı okulun yakınlarında başı kesilerek öldürüldüğü ileri sürülüyor. 40'lı yaşlardaki tarih öğretmeninin ifade özgürlüğü konusunu işlemek amacıyla öğrencilere derste Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (A.S.M) yönelik alçak karikatürleri gösterdiği kaydediliyor.

'Allahu Ekber' diye bağırmış!

Polis çevrelerinden alınan bilgiye göre saldırgan öğretmeni sokak ortasında öldürdükten sonra "Allahu Ekber" diye bağırdı.

Polis şahsın olay yeri yakınlarında bir polis devriyesi sırasında fark edildiğini açıkladı. Elinde bıçak taşıyan şüpheli polis tarafından vurularak öldürüldü. Fransız medyası şahsın polise saldırmak isterken vurulduğunu duyurdu.

İslam düşmaın Macron, Müslümanları hedef aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, öğretmenin öldürülmesini "radikal İslamcı terör saldırısı" olarak niteleyerek Müslümanları hedef aldı.

"Fransa'nın tüm öğretmenlerine sizinle olduğumuzu söylemek istiyorum, tüm ulus bugün ve yarın da yanınızda olacak, sizi korumak, sizi savunmak ve size en güzel görevinizi yani yani özgür vatandaşlar yetiştirme görevini yapma imkanını sağlayacak" diyen Macron "Teröristler Fransa'yı bölemeyecek. Obskürantizm (bilmesinlercilik) kazanamayacak" diye konuştu.

"Bir öğretmenin öldürülmesi tesadüf değil"

Macron konuşmasında "radikal İslamcılığa karşı mücadele"de eğitimin temel bir rol oynadığını söyledi. Bir teröristin bir öğretmeni öldürmesinin tesadüf olmadığını söyleyen Macron saldırının ülkenin değerlerine yönelik olduğunu belirtti.

"Macron saldırıyı, Fransız istihbaratına yaptırdı" iddiası

Öte yandan İslam'ı hedef alan yasayı geçirmeye çalışmasıyla Fransa'daki Müslümanlar tarafından büyük tepki alan Macron'un bu açıklaması üzerine böyle bir saldırı gerçekleşmesi şüphe uyandırdı.

Güvenlik uzmanları, saldırıyı Müslümanların üzerine yıkan İslam düşmanı Macron'un bu terör eylemini, geçirmek istediği yasayı meşruiyet kazandırmak için Fransız istihbaratına yaptırdığı şeklinde değerlendiriyor.

Macron, İslam'a savaş açtı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Macron'un tepki çeken bu yasayı meşrulaştırmak için bu tür alçak ve kanlı tiyatrolara giriştiği belirtiliyor.