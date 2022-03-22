Macron'dan Korsika Adası için sükunet çağrısı

Macron, France Bleu radyosuna yaptığı açıklamada, Colonna'nın tutuklu bulunduğu cezaevinde uğradığı saldırı sonucu komaya girerek ölmesinin ciddi bir durum olduğunu belirtti.

Cezaevlerinde bu tür eylemlerin gerçekleşmesine izin veremeyeceklerini ifade eden Macron, adada olası şiddet olaylarına karşı sükunet çağrısı yaptı.

Korsika Valisi Claude Erignac'ı öldürmekten hüküm giyen Colonna, tutuklu bulunduğu Fransa'nın Arles kentindeki cezaevinde 2 Mart'ta bir başka hükümlü tarafından saldırıya uğramış ve komaya girmişti. Colonna dün hayatını kaybetmişti.

Bu olayın ardından, Korsika'da sendikaların çağrısıyla Colonna'ya destek için farklı günlerde birçok gösteri düzenlenmişti. Gösterilerde şiddet olayları meydana gelmiş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Olayların ardından adaya giden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Korsika Adası'nın "özerkliğini" kabul edebileceklerini açıklamıştı.

Korsika Adası'nda yetkililerin uzun yıllardır yaptığı "özerklik" taleplerine art arda gelen hükümetler olumsuz yanıt veriyordu.

Macron, 2017'de cumhurbaşkanı seçimi kampanyası döneminde Korsika Adası'na "özerklik" kazandıracağına yönelik vaatte bulunmuştu.