0553 313 94 23

Macron'dan Kenya'ya ekonomik destek sözü

Macron, bağımsızlığından bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk lider oldu

13 Mart 2019 Çarşamba 22:41
Macron'dan Kenya'ya ekonomik destek sözü

NAİROBI (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk kez bir Fransız liderin ziyaret ettiği Kenya'da ekonomik büyümeye destek sözü verdi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Macron'u başkent Nairobi'deki Devlet Sarayı'nda kabul etti.

Görüşme sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen liderler, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme arzusunda olduklarını dile getirdi.

"Burada sizinle birlikte olduğum için çok mutlu ve gururluyum." diyen Macron, Kenya ile ekonomi ve güvenlik gibi farklı alanlarda çalışmak için kararlı olduklarını söyledi.

İki ülke arasındaki yeni anlaşmaların aynı zamanda yeni bir ekonomik ortaklığı da beraberinde getireceğini belirten Macron, teröre karşı mücadele konusunda ortak çalışacaklarını ifade etti.

Macron, "Yapmak istediğimiz şey, sizin yeni büyüme gündeminizin parçası olmak." dedi.

Kenyatta ise Fransa'nın yapımına destek olacağı Nairobi'deki raylı sistemin milyonlarca insanın hayatına olumlu katkıda bulunacağını anlattı.

İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1963 yılından bu yana Kenya'ya ilk kez ayak basan Fransız lider olan Macron, öncesinde Cibuti ve Etiyopya'yı ziyaret etmişti.

Macron, Doğu Afrika ülkelerine yaptığı ziyaretlerde ekonomi ve savunma alanlarındaki iş birliğini artırmak istediklerine dikkati çekmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 22:41
  1. Afrika
  2. Fransa
  3. Kenya
  4. Macron

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5. Uluslararası İyilik Ödülleri
    1. 5. Uluslararası İyilik Ödülleri
    2. ABD 2018 İnsan Hakları Raporu'nu..
    3. ABD Boeing 737 MAX uçuşlarını durdurdu
    4. Usta: "Milli geliri 5 yıllık dönemde..
    5. "Kadınların işgücü piyasasının öznesi..
    6. İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız..
    7. Cumhurbaşkanlığı'ndan Muhsin..
    8. Vali Yerlikaya’dan TFF Başkanı Hüsnü..
    9. Tonlarca mermer saniyeler içerisinde..
    10. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,..
    11. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt..
    12. 2019 Uluslararası İyilik Ödülleri
    13. Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal..
    14. Bakan Varank: “Bu devlet baki kaldıkça..
    15. 5. Uluslararası İyilik Ödülleri
    16. "Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta..
    17. Macron'dan Kenya'ya ekonomik destek..
    18. İngiliz Parlamentosu "anlaşmasız..
    19. Safranbolu'nun UNESCO'ya alınışının..
    20. İSİPAB'dan FETÖ'ye karşı Türkiye ile..
    21. İngiltere ikinci kez anlaşmasız..
    22. "AP'nin kabul ettiği Türkiye raporu..
    23. İngiliz Parlamentosu'ndan flaş karar!
    24. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    25. Dışişleri Bakanlığından, AP’de kabul..
    26. Ağaçköy Ortaokulu’nda Bilim Fuarı
    27. İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3..
    28. Ağbal: "Türkiye olarak birçok ülkeye..
    29. Hamilelikte hangi bitkiler..
    30. "Mesele artık bir memleket meselesidir"
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Asgari ücretliden bile az vergi ödüyor! Yavaş’tan bir skandal daha
    Asgari ücretliden bile az vergi ödüyor! Yavaş’tan bir skandal daha
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir