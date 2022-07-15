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Dünya Macron'dan halkına uyarı: Hazır olun
Dünya

Macron'dan halkına uyarı: Hazır olun

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, vatandaşlarına Rus gazı olmadan idare etmeye hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 14:02:00 -
Macron'dan halkına uyarı: Hazır olun

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TFI ve France 2 kanalının ortak düzenlediği programda yaptığı konuşmada, "Ukrayna'daki savaşı durdurmak istiyoruz. Bunun bir dünya savaşına dönüşmesini istemiyoruz" dedi:

"Bizden ne yapmamızı istiyorsunuz? Biz bu savaşa dahil olmadan savaşı sonlandırmak istiyoruz. Rusya'nın yenilmesi ve Ukrayna'nın kendi topraklarını savunabilmesi için her şeyi yapmak istiyoruz."

Ukrayna'daki savaşın uzun süreceğini kaydeden Macron, "Yazın sonu ve sonbaharın başları özellikle zor bir dönem olacak" diye konuştu.

Ordu harcamalarına ilişkin bir soruya Fransız lider; "Avrupa, savunmasını güçlendirecek. Fransız askeri bütçesinin de kesilmeyeceğini söyleyebilirim" şeklinde cevap verdi.

"Rus gazı olmadan idare etmeliyiz"

Halka gaz uyarısında da bulunan Macron, "Rusya, şimdiden gaz dağıtımını kesmeye başladı ve enerjiyi savaşta silah olarak kullanacağının mesajını verdi. Tamamen Rus gazı olmadan idare etmemiz gereken bir senaryoya hazırlanmalıyız. Gaz tüketimini azaltmada genel seferberliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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