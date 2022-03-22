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Dünya Macron'dan flaş çıkış! Küresel kriz kapıda
Dünya

Macron'dan flaş çıkış! Küresel kriz kapıda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 22:17:00 -
Macron'dan flaş çıkış! Küresel kriz kapıda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacaklarını, buna karşılık Fransızlara gıda yardımı yapacaklarını belirtti.

Macron, France Bleu radyosunda yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu.

Gıda ürünlerinde yaşanacak artışlar karşısında alt ve orta gelirli insanlara gıda yardımı yapacaklarını ifade eden Macron, halkı sadece Fransız ürünlerini satın almaya teşvik edeceklerini belirtti.

Macron, gıda konusunda gelecek yıllarda dışarıya karşı daha az bağımlı olmak istediklerini söyledi.

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