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Dünya Macron'dan emeklilik yaşı çıkışı
Dünya

Macron'dan emeklilik yaşı çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, muhalefetin emeklilik yaşı vaadine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 02:20:00 -
Macron'dan emeklilik yaşı çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede 10 ve 24 Nisan tarihlerinde 2 tur şeklinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde miting düzenledi. Fransa’nın başkenti Paris’teki La Defense Arena'da düzenlenen mitinge yaklaşık 30 bin kişi katılırken, Cumhurbaşkanı Macron 2 saat 10 dakika süren bir konuşma yaptı.

Macron konuşmasında, cumhurbaşkanı adayı olan ve ülkedeki emeklilik yaşını 60'a düşürme sözü veren aşırı sağcı Marine Le Pen ve aşırı sol aday Jean Luc Melenchon hakkında, “Emeklilik yaşını 60’a ya da 62'ye indireceğim, her şey düzelecek diyenlere inanmayın. Bu doğru değil. Daha fazla çalışmak zorunda kalacağımız gerçeğini saklamıyorum" dedi. Macron mitingde ayrıca öğretmenler ve hemşireler için alkış istedi.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan anketlerde, 5 yıldır görevde olan Cumhurbaşkanı Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in seçimlerde 2. tura kalabileceği kaydedilmişti.

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