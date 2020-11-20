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Dünya Macron'dan Afrika ile ilgili Türkiye'ye akılalmaz sözler!
Dünya

Macron'dan Afrika ile ilgili Türkiye'ye akılalmaz sözler!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron skandal bir demece imza attı. Macron, sömürgecilik faaliyetlerinden ötürü kendi ülkesini sorumlu tutmazken, "Sömürge dönemi sonrası kızgınlıkla ilgili, bazen Afrikalı liderler ama özellikle Rusya ve Türkiye gibi yabancı güçler tarafından uygulanan strateji var." iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 20:35:00 -
Macron'dan Afrika ile ilgili Türkiye'ye akılalmaz sözler!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Jeune Afrique gazetesine verdiği demeçte, Afrikalıların sömürge dönemi sebebi ile kendilerine olan kızgınlığını Türkiye ve Rusya'ya bağladı.

Barkhane Operasyonu ile ilgili gelecek aylarda yeni kararlar alacağını söyleyen Macron, "(Afrikalı) Ortaklarımızın Fransa'nın yanlarında kalmalarını istediklerini açık şekilde tekrar söylemelerine ihtiyacım var." dedi.

Macron, gelecek sene Ruanda'ya gitmeyi ümit ettiğini belirtti.

"Rusya veya Türkiye'den maaş alıyorlar"

"Sömürge dönemi sonrası kızgınlıkla ilgili, bazen Afrikalı liderler ama özellikle Rusya ve Türkiye gibi yabancı güçler tarafından uygulanan strateji var. Saf olmamak lazım." iddiasında bulunan Macron, bunlara ses verenlerin, videolar yapanların ve Fransızca yayın yapan medyalarda yer alanların birçoğunun Rusya veya Türkiye tarafından maaş aldığını ileri sürdü.

Macron, ayrıca karikatürlerle ilgili ifadelerinin Müslüman Kardeşler ve Türkiye tarafından çarpıtıldığını ve bunun Sahra Altı Afrika dahil kamuoyunun görüşünü etkilediğini iddia etmeye kalktı.

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