Macron'cu Aslı CHP'ye sitem etti

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla Fransa'nın Türkiye'ye karşı söylemlerine ilişkin bugün yayımlanan bildiri Kemalist geçinen ve bir dönem Cumhuriyet'te yazılar yazan Aslı Aydıntaşbaş'ı rahatsız etti. Fransızların yanında yer alan Taşbaş, "Muhalefetin yapması gereken, bir AB vizyonu koymak, “komşularla sıfır sorun” kavramı benzeri bir barışçıl vizyon yaratmak. Yoksa insanlar muhalefeti hangi konuda ayrıştıracak?" dedi.

Taşbaş'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

Dış politika muhalefetin en zayıf olduğu alan. Ne yaşansa, “Biz de hükümetin yanındayız” diye deklerasyon yayınlıyorlar. İlginç. O zaman insanlar niye muhalefete oy versin?

Muhalefetin yapması gereken, bir AB vizyonu koymak, “komşularla sıfır sorun” kavramı benzeri bir barışçıl vizyon yaratmak. Yoksa insanlar muhalefeti hangi konuda ayrıştıracak?

Bu ara kısıtlı denekle yaptığım gözlem, insanlar gerilimli dış politika gündeminden son derece rahatsız. Akp seçmeni bile “Herkesle kavga ediyoruz. Bu çok kötü” havasında. Muhalefetin bunu okuyamaması, bir vizyon sunamaması... acıklı