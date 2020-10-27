  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Macron'cu Aslı CHP'ye sitem etti
Gündem

Macron'cu Aslı CHP'ye sitem etti

Batı sevdalısı Aslı Aydıntaşbaş iktidar ve muhalefetin Fransa'ya karşı ortak bildiri yayımlamasından rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:17:00 -
Macron'cu Aslı CHP'ye sitem etti

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla Fransa'nın Türkiye'ye karşı söylemlerine ilişkin bugün yayımlanan bildiri Kemalist geçinen ve bir dönem Cumhuriyet'te yazılar yazan Aslı Aydıntaşbaş'ı rahatsız etti. Fransızların yanında yer alan Taşbaş, "Muhalefetin yapması gereken, bir AB vizyonu koymak, “komşularla sıfır sorun” kavramı benzeri bir barışçıl vizyon yaratmak. Yoksa insanlar muhalefeti hangi konuda ayrıştıracak?" dedi.

Taşbaş'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

Dış politika muhalefetin en zayıf olduğu alan. Ne yaşansa, “Biz de hükümetin yanındayız” diye deklerasyon yayınlıyorlar. İlginç. O zaman insanlar niye muhalefete oy versin?

Muhalefetin yapması gereken, bir AB vizyonu koymak, “komşularla sıfır sorun” kavramı benzeri bir barışçıl vizyon yaratmak. Yoksa insanlar muhalefeti hangi konuda ayrıştıracak?

Bu ara kısıtlı denekle yaptığım gözlem, insanlar gerilimli dış politika gündeminden son derece rahatsız. Akp seçmeni bile “Herkesle kavga ediyoruz. Bu çok kötü” havasında. Muhalefetin bunu okuyamaması, bir vizyon sunamaması... acıklı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş ve Kuruluş'un yapımcısı acı haberi duyurdu: Üzülerek öğrendim
Medya

Diriliş ve Kuruluş'un yapımcısı acı haberi duyurdu: Üzülerek öğrendim

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzen haberi duyurdu...
Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama
Dünya

Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama

Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir es-Seyyale ile görüşen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Berlin Konferansı sonuçlarına bağlı..
Cepheden sıcak görüntü! Sözde Savunma Bakanı böyle vuruldu
Dünya

Cepheden sıcak görüntü! Sözde Savunma Bakanı böyle vuruldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan’un yaraland..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay