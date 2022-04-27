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Dünya Macron'a domatesli saldırı
Dünya

Macron'a domatesli saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cergy kentinde bir pazar ziyareti sırasında domatesli saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 15:51:00 -
Macron'a domatesli saldırı

BFMTV'nin çektiği görüntülerde, 3 gün önce yeniden Cumhurbaşkanı seçilen ve Cergy'de bir pazarı ziyaret eden Macron'a, etrafında korumalar ve kent halkının olduğu sırada kiraz domatesleri fırlatıldı.

Atılan domatesler, biri Macron'un yakın koruması iki kişiye isabet etti.

Korumaları, Macron'un yakın çevresini güvenlik altına alarak başının üstünde şemsiye açtı. Macron kentteki ziyaretine devam etti.

Geçen yıl da Lyon'da bir fuarı ziyaret ettiği esnada Macron'a yumurta fırlatılmıştı.

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