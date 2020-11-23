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Dünya Macron'a dış politika tepkisi: Rusya ve Türkiye örneğini verdi
Dünya

Macron'a dış politika tepkisi: Rusya ve Türkiye örneğini verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un izlediği dış politikayı eleştiren siyaset bilimi uzmanlarından Prof. Dr. Badie, Fransa'nın dış politikasının tamamen değişmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 04:23:00 -
Macron'a dış politika tepkisi: Rusya ve Türkiye örneğini verdi

Sciences Po Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof. Dr. Bertrand Badie, L'Opinion gazetesine verdiği demeçte, Fransa'nın politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Mali'deki askeri varlığına ilişkin, "Fransız hükümetine inanırsak (Mali'de) sadece terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz, kafa kafaya savaşılması gereken düşmanlar var. Ancak gerçek daha karmaşık." değerlendirmesinde bulunan Prof. Dr. Badie, ABD ve Fransa'nın 1945'ten bu yana savaş kazanmadığına işaret etti.

Dış politika değişmeli

Badie, "Emmanuel Macron açıklamalarda bulunuyor ama hayata geçirmiyor. Macron'un şu an ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde söyledikleri ile Fransa'nın mevcut politikası arasında çelişkiler var" dedi.

"Fransa'nın dış politikası tamamen değişmeli" diyen Bertrand Badie, küreselleşen dünyada Fransa'nın ne olduğunun yeniden tanımlanması gerektiğini söyledi.

Badie, Fransa'nın küreselleşmiş güç haline gelmesi için hedefleri bulunması ve alçak gönüllü olması gerektiğini ifade etti.

Rusya - Türkiye örneğini verdi

Bu bağlamda Fransa'nın, Afrika'da veya Lübnan'da tek başına hareket edilebildiği dönemin bittiğini bilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Badie, etkileşimlere ve karşılıklı bağımlılığa dayalı bir politika oluşturması gerektiğini aktardı.

Badie, "Devletler arası ilişkilerin akışkan hale geldiği bir dünyadayız, örneğin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ile ilişkilerinde bunu anladığı görülüyor" yorumunu yaptı.

Bertrand Badie, ülkeler arası ilişkilerde "düşman" veya "müttefik" kavramları yerine ortaklığın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

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