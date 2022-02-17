Macron'a böyle Bolsanaro'ya böyle! Putin yine gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeye Rusya-Ukrayna krizi kadar ikilinin oturduğu dev masa da damga vurmuştu. Liderlerin oturduğu masa sosyal medyada şaka malzemesi olurken konunun aslı bir kaç gün sonra ortaya çıktı. Macron DNA'sının Rus doktorların eline geçmesini istemediği için Rusya'da yapılacak PCR testini reddetmiş bu nedenle de liderler aralarında uzunca mesafe bulunan bir masayı tercih etmişti.

Olaf Scholz da PCR testini reddetti

Benzer görüntüler Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Moskova ziyaretinde de yaşandı. Tıpkı Macron gibi Scholz da PCR testini reddedip dev masaya oturmayı tercih etti

Kremlin her ne kadar uzun masa tercihinin Kovid önlemlerinden dolayı olduğunu iddia etse de söz konusu görüntülerin Avrupa ve Rusya'nın arasındaki mesafeyi sembolize ettiği ileri sürüldü.

Batı medyasında "Putin, Macron ve dünyanın en uzun masası", "iki dünyanın boşanmasını temsil etmek istiyorsanız bu görüntü yeter" başlıkları atılırken kimileri de bu görüntüyü küçük düşürme olarak değerlendirdi.

Masa küçüldü

Moskova'nın son ağırladığı devlet başkanında ise görüntüler tam tersiydi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro dün Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Kremlin'de görüşen Putin ile Bolsonaro görüşmenin ardından imzaladıkları ortak bildiriyi yayımladı. Liderlerin ajanslara düşen görüntüleri ise dikkat çekiciydi

Jair Bolsonaro, Putin ve yardımcıları küçük bir sehpanın çevresinde poz verdi. Liderler birbirine isteseler el sıkışabilecekleri kadar yakınlardı. Bu Avrupalı liderlerin verdiği görüntülerle tam bir tezat oluşuyor.



Görünüşe göre Macron ve Scholz, PCR testi yaptırmayı reddettikleri için Putin'den uzak tutuldu. Bolsonaro'nun tanınmış bir aşı karşıtı olduğu tüm dünya tarafından biliniyor. Liderin PCR testini kabul edip etmediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.