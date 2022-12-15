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Dünya Macron'a bir şokta maliyeden! Hapse girebilir
Dünya

Macron'a bir şokta maliyeden! Hapse girebilir

Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Macron’un partisi Rönesans’ın başkent Paris’teki genel merkezi ile ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey & Company’nin ofislerinde arama yaptığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2022-12-15 07:21:00 -
Macron'a bir şokta maliyeden! Hapse girebilir

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un galip geldiği 2017 ve 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yürütülen kampanyaların yasadışı finanse edildiğine dair iddiaların ardından Ulusal Mali Savcılık Ofisi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Macron’un partisi Rönesans’ın başkent Paris’teki genel merkezi ile ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey & Company’nin ofislerinde arama yaptığı bildirildi.

AA'nın haberine göre; Rönesans Parti Sözcüsü Loic Signor, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Yargının bu konuyu aydınlatmak için özgür ve bağımsız bir şekilde soruşturma yapması normaldir” ifadelerini kullanarak, Rönesans Partisi’nin kampanyalarla ilgili tüm yararlı bilgileri sağlamak için savcılarla işbirliği yapacağını aktardı.

McKinsey & Company ise, "Yetkililerle tam bir işbirliği içinde olduklarını” belirtilerek, ofislerinin arandığını doğruladı. Fransız basının Mckinseygate olarak adlandırdığı skandal ile ilgili "tutarsız kampanya hesapları" ve "muhasebe kalemlerinde usulsüzlük" yapıldığı iddiasıyla 20 Ekim’de, 21 Ekim’de ise bu kampanyalarla ilgili “iltimas” iddiasıyla bir soruşturma daha açılmıştı.

Öte yandan Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yasa dışı finanse ettiği gerekçesiyle Eylül 2021’de 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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