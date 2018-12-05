Macron zorda: Kamyoncular ile çiftçiler de sokağa döküldü!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geri adım atmasına rağmen Sarı Yelekleri ikna edememesinin ardından kamyoncular ve çiftçilerle de başı belaya giriyor.

Macron'un dayattığı neoliberal politikalara karşı gelecek hafta boyunca bir dizi protesto düzenleyecek olan çiftçiler, apolitik şekilde hareket etmek istediklerini, sendikaların öncülüğünü almayacaklarını ve Sarı Yelekliler'e resmen katılmayacaklarını, zira tarım sektörünün kendine özgü sorunlarına dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Mali yüklerden çiftçiler de şikayetçi

Tarım sektörünün altından kalkmakta zorlandığı mali yüklerden şikayetçi çiftçiler, ne zaman glifosat kullandıklarını bildirmeleri gibi zorunluluklar getiren yeni düzenlemelere de tepkili. Ancak yaban otlarına karşı kullanılan glifosatla ilgili kansere neden olduğu gibi suçlamalar da var.

Erteleme çiftçileri kızdırdı

Tarım Bakanı Didier Guillaume'in üreticilerin aracılar ve dağıtımcılara karşı pazarlık gücünü artıracak önlemleri ele almayı Sarı Yeleklerle uğraştıkları için ertelediklerini açıklaması da çiftçileri kızdırdı.

Kamyoncular da kontak kapatıyor

Kamyoncular da pazar gecesinden itibaren kontak kapatıp greve gideceklerini duyurdu.

Kamyoncuları temsil eden iki sendika CGT ile FO, ortak bir açıklama yayımlayarak tıpkı Sarı Yelekler gibi reel ücretleri korumaya çalıştıklarını belirtti.

Başbakan Edouard Philippe'in Sarı Yelekler'in öfkesini yatıştırmak için dün açıklama yapıp ocak ayındaki yeni akaryakıt vergisini 6 ay erteleyeceklerini söylemesine kamyoncular da Sarı Yelekler'le aynı tepkiyi gösterdi.

"Bu önümüze attıkları ekmek kırıntısından ibaret" diyen sendikaların asıl tepkisi ise Yargıtay'ın işverenlerin taleplerine boyun eğip fazla mesai için daha yüksek ödeme getiren kararnameyi iptal etme kararınaydı.

Sendikalar, fazla mesai ücretlerinin korunmasıyla ilgili garanti verilmemesi halinde sadece kamyoncuları değil, nakit para taşıyan araçlar dahil nakliyat sektörünin diğer emekçilerini de greve götüreceklerine dair gözdağı verdi.

Geçmişte greve giden kamyoncular aynı zamanda otoyolları kapatıp yakıt depolarını kuşatmaya almıştı.

"Fransızlar aptal değil"

Sarı Yelekler eylemleri de devam ediyor. Başbakan Philippe'in duyurduğu önlemlerin tatmin edici olmadığını belirten Sarı Yelekler sözcülerinden Benjamin Cauchy, "Fransızlar aptal değil ve ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyor" dedi.

Macron'a ekonomi politikalarını değiştirmeyecekse erken seçime gitmesi için meydan okuyan Cauchy, cumartesi Paris'te planladıkları eylemi, hükümetin iptal edilmesi yönündeki çağrılarına rağmen düzenleyeceklerini söyledi.

Sarı Yeleklerin çok sayıda yakıt deposunun giriş ve çıkışlarını engellemesi nedeniyle yüzlerce akaryakıt istasyonunda yakıt sorunu yaşanıyor.

Bu nedenle yaklaşık 250 akaryakıt istasyonunu yakıtsız kalırken, yaklaşık 380 istasyon da kısmen satış yapılabiliyor.

Sürekli ülke çapında eylem yapan ve haftasonu taşradan Paris'e gidip protesto düzenleyen Sarı Yelekler, uzmanlar tarafından 'işe gitmek için araba kullanmak zorunda olanlar, araba alabilecek kadar üstte, ama akaryakıt zammı yüzünden o arabaya mazot alamayacak kadar aşağıda bulunanlar' diye tanımlanıyor. Adlarını Fransa'da her araçta bulunması mecburi olan fosforlu sarı yelekleri giyerek eylem yapmalarından alıyorlar.

Son olarak Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto eden sarı yeleklilerin eylem yapma hakkı olduğunu söyledi.