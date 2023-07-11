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Dünya Macron yeni kararını açıkladı! Silah yığacak
Dünya

Macron yeni kararını açıkladı! Silah yığacak

Yeniakit Publisher
2023-07-11 16:17:00 -
Macron yeni kararını açıkladı! Silah yığacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya uzun menzilli yeni füzeler göndermeye karar verdiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Litvanya’nın başkenti Vilnius'taki LİTEXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı oturumu öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndereceğini duyurdu.

Macron, "Mevcut durum ve Ukrayna'nın karşı saldırısı göz önüne alındığında, Ukraynalılara daha fazla saldırma kapasitesi ve savunma sağlamak için silah ve teçhizat sevkiyatını artırmaya karar verdim. Bence bugün bizim için önemli olan, Ukrayna'ya destek, NATO’nun birliği ve Rusya'nın bu savaşı kazanamayacağı ve kazanamaması gerektiğine dair bir kararlılık mesajı göndermek" dedi.

Fransız medyası Ukrayna’ya gönderilecek uzun menzilli füzelerin “SCALP tipi füzeler” olduğunu aktardı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov’dan Macron’un uzun menzilli füze kararına tepki gecikmedi. Peskov, "Bizim açımızdan bu, Ukrayna tarafı için sonuçları olacak hatalı bir karar. Çünkü bu bizi doğal olarak karşı önlem almaya zorlayacak" ifadelerini kullandı.

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