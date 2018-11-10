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Macron, Trump'ın 'çok aşağılayıcı' dediği fikirde ısrarcı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, ABD Başkanı Trump'ın 'çok aşağılayıcı' şeklinde nitelediği "ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği ordusu"' fikrinde ısrarcı olduğunu söyledi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 15:49
Macron, Trump'ın 'çok aşağılayıcı' dediği fikirde ısrarcı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesinde "ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği ordusu" önerisinin arkasında durdu.

Macron ve Trump, görüşmeleri öncesinde basına açıklamalarda bulundu. "Avrupa güvenliğinin bugün sadece ABD tarafından güvence altına alınması adaletsiz." değerlendirmesinde bulunan Macron, "tam da bu yüzden" daha fazla Avrupa kapasitesine ve daha fazla savunmaya ihtiyaç olduğuna yönelik inancını dile getirdi. 

ABD, İngiliz ve Fransız güçlerinin Suriye'de bu yılın başında Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah merkezlerine yönelik yaptıkları operasyonu öven Macron, "Başkan'ın (Trump) 'NATO'da daha fazla külfet paylaşımı' sözlerine katılıyorum. Bununla birlikte, Avrupa savunmasına yönelik önerim bu sözler ile tamamen uyumludur. Önerim, NATO'da daha fazla Avrupa gücü ve kapasitesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu hafta Paris'te yaptığı açıklamada Rusya tehlikesine dikkati çekerek, ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği ordusu kurmadıkça Avrupalıların güvende olamayacağını söylemişti.

"Avrupa'ya yardım etmek istiyoruz ama bu adil olmak zorunda"

ABD Başkanı Trump ise ülkesinin Avrupa'ya savunma alanında "yardımı sürdüreceğini" ancak Avrupalıların da külfet paylaşımına "adil biçimde" katılması gerektiğini söyledi.

"Avrupa'ya yardım etmek istiyoruz ama bu adil olmak zorunda." diyen Trump, şu anda NATO'da külfet paylaşımının büyük ölçüde ABD üzerinde olduğunu söyledi.

Son birkaç yıldır Macron ile iyi bir dost haline geldiklerini belirten Trump, "Ortak noktalarımız farklılıklarımızdan daha fazla." şeklinde konuştu.

'Trump 'çok aşağılayıcı' demişti

Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un "ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiğini" söylediğini belirterek, bunu "çok aşağılayıcı" olarak nitelendirmişti.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 15:49
  1. Fransa Cumhurbaşkanı Macron
  2. Donald Trump
  3. ABD
  4. Avrupa Ordusu
  5. NATO

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