Macron, Prens Selman ile ne konuştuğunu açıkladı

Macron, Arjantin'deki zirve kapsamında Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğün belirterek, "Muhammed bin Selman'a 'hepimiz Kaşıkçı cinayetine ilişkin detayların açığa kavuşturulmasını istiyoruz' dedim. O da bunu dikkate aldı." ifadesini kullandı.

Fransız lider, Muhammed Bin Selman'dan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya uluslararası uzmanları dahil etmesini istediğini de söyledi.

Macron, Veliaht Prens'e Yemen konusundaki endişelerini ve konuya siyasi çözüm bulunması talebini ilettiğini bildirdi.

Öte yandan Macron, Dünya Ticaret Örgütünün reforme edilmesinin kesinlikle gerekli olduğunun altını çizdi.

Macron, Çin'in zirvede iklim değişikliği ile mücadele taahhüdünde bulunduğunu sözlerine ekledi.