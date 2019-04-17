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Macron Notre Dame için tarih verdi! Bağış yağdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün çıkan yangında ciddi hasar gören tarihi Notre Dame Katedrali'ni daha güzel şekilde yeniden inşa edeceklerini ve bunun 5 yılda tamamlanmasını istediğini belirtti. Ayrıca başlatılan bağış kampanyasında, dün geceden bu yana 700 milyon avro para toplandı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 01:17
Macron Notre Dame için tarih verdi! Bağış yağdı

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi! Macron, Elysee Sarayı'ndan "ulusa sesleniş" konuşması yaptı. 

"Söndürmeyi başardık"

Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının Fransızları ve dünyayı sarstığını ifade eden Macron, itfaiye erlerinin tüm riskleri alarak yangını söndürmeyi başardığını söyledi.

Macron, "Notre Dame yangını tarihimizin hiçbir zaman bitmediğini gösteriyor. Her zaman üstesinde gelmemiz gereken sınavlar olacak." dedi.

"5 yılda tamamlanmasını istiyorum"

Sarı yeleklilerin gösterilerinin sebebi olan sorunlara ilişkin düzenlenen ulusal müzakere toplantılarının sonuçlarını açıklamak için gelecek günlerde Fransızların karşısına çıkacağı bilgisini veren Macron, şu an bunun için uygun zaman olmadığını ifade etti. 

Macron, "Notre Dame'ı daha güzel şekilde yeniden inşa edeceğiz. Bunun 5 yılda tamamlanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kulelerden biri ve çatı tamamen çöktü

Dün çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Savcı: Kasıt yok, kaza var

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı yangının söz konusu olmadığını bildirmişti.

İçişler Bakanı: İçindeki birçok eser tahrip olabilir

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Notre Dame Katedrali'nin dünkü yangından genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu bildirmişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "muhtemelen 6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceği"ni kaydetmişti.

Şimdiye kadar 700 milyon avro bağış toplandı

Katedralin onarımı için şuna kadar 700 milyon euro bağış yapıldı.

Bağış yapanlar arasında ülkenin varlıklı ailelerinden Pinault ailesi, Arnault ailesinin yanı sıra büyük şirket sahipleri de yer aldı.

Bouygues şirketi, CapGemini, Total, L’Oreal, Michelin, PSA gibi şirketlerin yardımda bulunduğu belirtildi.

Apple’ın CEO’su Tim Cook da miktar belirtmeden yardım yapacağını açıklayanlar arasında yer alıyor. 

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 01:17
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