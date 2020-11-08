Macron İslam'ı hedef almıştı! Papaz saldırısının ardından 'yasak ilişki' çıktı
Fransa'da kilise önünde papazı vuran saldırganın, karısının papaz Nikolaos Kakavelakis'le yasadığı ilişkiden dolayı saldırı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Saldırının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron Müslümanlara yönelik eleştirilerde bulunmuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'ı hedef alan kilise saldırısının altından bambaşka bir olay çıktı. Fransa'nın Lyon kentinde kilise saldırısında gözaltına alınan şahıs, karısının papaz Nikolaos Kakavelakis'le yasadığı ilişkiden dolayı saldırı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Saldırı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron İslam'a yönelik eleştirilerde bulunmuştu.
Papaz ve karısının ilişkisini öğrendi
2 hafta önce Lyon kentindeki kiliseyi kapatırken vurulan 52 yaşındaki Kakavelakis olayı ile ilgili yürütülen savcılık soruşturmasından ilginç detaylar ortaya çıktı.
Fransız gazetesi Le Monde'da yer alan habere göre gözaltına alınan 40 yaşındaki Gürcü şahıs, Papaz Kakavelakis'in karısıyla ilişkisi olduğundan dolayı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Papazı av tüfeğiyle vurmuştu
Yunan Ortodoks Kilisesi papazı Kakavelakis kiliseyi kapattığı sırada av tüfeğiyle vurulmuş, saldırgan kaçmıştı.
Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Papaz Kakavelakis, perşembe günü komadan çıkmıştı.