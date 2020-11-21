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Dünya Macron Hitler’e özendi
Dünya

Macron Hitler’e özendi

Türkiye’deki terörist gösterilere müdahaleye bile karşı çıkıp, “Orantısız güç kullanılıyor” eleştirisi yapan Fransa’da akılalmaz bir yasa yürürlüğe giriyor. Macron’un yasasına göre güvenlik güçlerinin görüntüsünü çekmek ve yayınlamak yasak. Buna uymayana 1 yıl var.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:18:00 -
Macron Hitler’e özendi

Fransa ve batının ikiyüzlü tutumunun ardı arkası kesilmiyor... Fransa’da güvenlik güçlerini görüntülemek ve yayımlamak yasayla yasaklı hale geliyor. Macron yönetiminin uygulamaya koymak istediği yeni “küresel güvenlik” yasasıyla, gösteri ve yürüyüş sırasında gazeteciler ve vatandaşlar tarafından polislerin fotoğrafının çekilmesi veya video kaydı yapılmasının yasaklanmasını içeriyor.

Cezası bir yıl hapis

Polis şiddetinin örtbas edilmek istendiği yasa, bir polis memurunun veya bir jandarmanın “yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının” yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılmayı içeriyor. Ancak İnsan Hakları Ligi, Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi birçok STK yasaya tepki gösterdi. STK’lara göre, bu yasa gazetecilerin ve yurttaşların polisin şiddet uygularken kayda alması ve polis şiddetini belgelemesini engellemek için çıkarılıyor.

Halk sokaklara döküldü

Fransa’nın başkenti Paris’te, görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi mecrada yayımlanmasını yasaklayan “genel güvenlik” yasa tasarısına karşı gösterileri düzenlendi. Yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmeye başlandığı saatlere yakın binlerce kişi parlamento binası yakınındaki Saint-Germain Bulvarında toplanarak tasarıyı protesto etti. Aralarında hukukçu, basın mensupları ve sarı yeleklilerin de bulunduğu göstericiler ile Fransız polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis yine göstericilere şiddet uyguladı.

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