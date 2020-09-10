Maçoğlu’nu unutunca alay konusu oldular! Goministlerden ‘evlere şenlik’ pankart

yeniakit.com.tr Slogan atmak ve marş yazmaktan başka bir şey bilmeyen şekilci komünistlerin Galata Köprüsü’ne astığı pankart alay konusu oldu.

Bugün 100 yaşına giren Türkiye Komünist Partisi (TKP) Galata Köprüsü’ne boş slogandan öteye geçemeyen bir pankart asarak sözde kutlama yaptı. Pankartta, “Bu düzeni değiştireceğiz. TKP 100 yaşında” yazıldı.

TKP’nin resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflar, “Bu düzeni değiştireceğiz. Selam olsun Türkiye'nin aydınlık geleceğine! #TKPYüzYaşında” notu ile yayınlandı.

Alay konusu oldu

TKP, il bazlı belediyeler arasında sadece Tunceli Belediyesi’ni kazandı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, TKP’nin adeta reklam yüzü olarak kullanılıyor. Maçoğlu’nun gündeme gelmesine neden olan skandalları ise ayrıca dikkat çekiyor.

İşçi, emekçi edebiyatı yapıp emperyalizm karşıtlığı üzerinden geçinen, ayrıca eşit gelir dağılımdan bahseden komünistlerin gözdesi Maçoğlu, Amerikancı FOX TV’de katıldığı canlı yayınında giydiği 2550 TL değerindeki İtalyan markası Harmont&Blaine mont ile gündeme gelmişti

Aynı zamanda yerel seçim sonrası Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e bir röportaj veren Fatih Mehmet Maçoğlu, sehpadaki Amerikan menşeli sigarasıyla görüntülenmişti. Bu görüntüler, empreyalizm karşıtlığı üzerinden edebiyat yapan komünistlerin, yine emperalistlerin cebini doldurmayı ihmal etmediklerinin açık bir göstergesiydi.

“İdeallerini” daha kendileri yaşamaktan aciz olan komünistlerin, “düzeni değiştirmekten” bahsetmesi alay konusu oldu.