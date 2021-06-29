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Spor Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlara seyirci alınacak mı?
Spor

Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlara seyirci alınacak mı?

Türkiye 1 Temmuz'dan itibaren yeni bir normalleşme kademesine geçiyor. Salgınının başlamasından sonra hayata geçirilen yasaklar kaldırılıyor. Yasakların kaldırılmasından sonra maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı da merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, maçların seyircili mi seyircisiz mi oynayacağına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlara seyirci alınacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 16:37:00 - 2021-06-29 16:38:46
Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlara seyirci alınacak mı?

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelecek sezon maçların seyircili oynanacağını açıkladı. Bakan Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek" ifadelerini kullandı. Geçtiğmiz sezonda maçlar seyircisiz oynanmıştı.

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